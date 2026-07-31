Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Sitapur News: चोरों ने एक साथ दो घरों को निशाना बनाकर जेवर व नगदी पार कर दी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतापुर
Follow us on Google News
share

Sitapur News: महमूदाबाद के सदरपुर क्षेत्र के थनैतपुर में चोरों ने एक रात में दो घरों को निशाना बनाया। परिवार उस समय सो रहा था। चोरों ने 50 हजार रुपये नगद और लाखों के जेवरात चुरा लिए। ग्रामीणों ने पुलिस की नियमित गश्त न होने के कारण आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Sitapur News: चोरों ने एक साथ दो घरों को निशाना बनाकर जेवर व नगदी पार कर दी

Sitapur News: महमूदाबाद, संवाददाता। सदरपुर के थनैतपुर में चोर एक ही रात दो घरों को निशाना बनाकर 50 हजार रुपये नगदी व लाखों रुपये के जेवर बटोर ले गए। घटना के समय परिवार वाले घर में ही सो रहे थे। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस नियमित रूप से गश्त नहीं करती है। तहरीर पर सदरपुर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है।थनैतपुर निवासी बीसी संचालक रामकिशोर गुरुवार रात परिवार के साथ घर में सो रहे थे। इस बीच चोर दीवार के सहारे छत पर चढ़कर जीने से नीचे उतर आए। शुक्रवार सुबह परिवार वाले सोकर उठे तो घर का सारा सामान फैला पड़ा था।

ये भी पढ़ें:Sitapur News: चोरों ने एक रात दो घरों को निशाना बनाकर जेवर व नगदी पार कर दी

कमरे में रखी अलमारी और बक्से का ताला तोड़कर चोर उसमें रखे करीब 50 हजार रुपये नकद, लाखों रुपये के जेवर व कीमती सामान बटोर ले गए थे। घर से दो सौ मीटर दूर खेत में ताला टूटा खाली बक्शा पड़ा मिला है। इतना ही चोरों ने गांव के ही शिव कुमार गौतम के घर को भी निशाना बनाया। घर में घुसे चोर बक्शा उठा ले गए। बक्से में कपड़े व कीमती सामान था। एक ही रात दो घरों में हुई चोरी की घटना से ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस नियमित रूप से क्षेत्र में गश्त नहीं करती है। जिससे चोरों के हौंसले बुलंद है। क्षेत्र में आए दिन चोरी की घटनाएं होती हैं। पुलिस नियमित रूप से गश्त करे तभी चोरी की घटनाओं पर अंकुश लग सकता है। सदरपुर थाना प्रभारी आशुतोष मिश्र के मुताबिक जांच पड़ताल की जा रही है। जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:Sitapur News: चोरों ने एक साथ दो घरों को निशाना बनाकर जेवर व नगदी पार कर दी
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sitapur News Crime News Sitapur Latest News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।