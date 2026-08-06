Sitapur News: जनेश्वर मिश्र को किया याद
Sitapur News: बिसवां में स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा की जन्म जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर कई सपा कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। जिला अध्यक्ष शमीम कौसर सिद्दीकी सहित अन्य नेताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी, और उनके समाजसेवा के योगदान की सराहना की।
Sitapur News: बिसवां, संवाददाता। स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा की जन्म जयंती बिसवां स्थित निजी संस्थान में मनाई गई। इसमें बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस मौके पर जिला अध्यक्ष शमीम कौसर सिद्दीकी, उदयभान राजवंशी, बिसवां विधानसभा अध्यक्ष सुनील यादव, शब्बीर नेता, कय्यूम कुरैशी ने स्व. मिश्रा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सपा नेताओं ने कहा कि जनेश्वर मिश्रा समाजसेवा और गरीबों के हक की आवाज थे। उनके दिखाए रास्ते पर चलकर समाज में भाईचारा और विकास का काम किया जाएगा।
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