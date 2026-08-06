Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Sitapur News: जनेश्वर मिश्र को किया याद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतापुर
Follow us on Google News
share

Sitapur News: बिसवां में स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा की जन्म जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर कई सपा कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। जिला अध्यक्ष शमीम कौसर सिद्दीकी सहित अन्य नेताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी, और उनके समाजसेवा के योगदान की सराहना की।

Sitapur News: जनेश्वर मिश्र को किया याद

Sitapur News: बिसवां, संवाददाता। स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा की जन्म जयंती बिसवां स्थित निजी संस्थान में मनाई गई। इसमें बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस मौके पर जिला अध्यक्ष शमीम कौसर सिद्दीकी, उदयभान राजवंशी, बिसवां विधानसभा अध्यक्ष सुनील यादव, शब्बीर नेता, कय्यूम कुरैशी ने स्व. मिश्रा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सपा नेताओं ने कहा कि जनेश्वर मिश्रा समाजसेवा और गरीबों के हक की आवाज थे। उनके दिखाए रास्ते पर चलकर समाज में भाईचारा और विकास का काम किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:Hamirpur News: छोटे लोहिया की जयंती मना सिद्धांतों पर चलने का संकल्प
ये भी पढ़ें:Kannauj News: छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र की जयंती पर श्रद्धांजलि
ये भी पढ़ें:जयंती पर सपाइयों को याद आए जनेश्वर मिश्र
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sitapur News Sitapur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।