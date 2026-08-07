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Sitapur News: ग्रामीणों ने महमूदाबाद कोतवाली पहुंचकर जताया विरोध

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतापुर
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Sitapur News: महमूदाबाद के सुकईपुर में नगर पालिका परिषद के संविदा कर्मचारी जगत गौतम का शव फंदे से लटका मिला। परिवार ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया और विरोध किया। जगत की पत्नी से विवाद चल रहा था, जिसके कारण वो मायके में थी। पुलिस जांच कर रही है और फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य एकत्रित किए हैं।

Sitapur News: ग्रामीणों ने महमूदाबाद कोतवाली पहुंचकर जताया विरोध

Sitapur News: महमूदाबाद, संवाददाता। महमूदाबाद के सुकईपुर इलाके में घर में फंदे से लटके मिले नगर पालिका परिषद के संविदा कर्मचारी की मौत के मामले में पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा बड़ी संख्या में परिजनों ने कसेतवाली पहुंचकर विरोध जताया। पुलिस कर्मियों ने परिवार वालों को समझा- बुझाकर शांत कराया। दोबारा घर पहुंचकर जांच पड़ताल की अब तक की जांच रिपोर्ट से अगवत कराया।बाराबंकी फतेहपुर के बरौलिया निवासी जगत गौतम (40) महमूदाबाद नगर पालिका परिषद में संविदा पर सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे। जगत गौतम का शव बुधवार को घर में संदिग्ध परिस्थिति में रोशनदान से चादर के सहारे लटका मिला था।

मां केसनादेवी ने महमूदाबाद थाने पर तहरीर दी थी की जगत गौतम की शादी बाराबंकी के विशुनपुर चौकी मवैया निवासी मिथिलेश कुमारी से हुई थी। जगत की पत्नी मिथिलेश से काफी समय से अनबन चल रही थी। जिसके कारण मिथिलेश एक माह से मायके में रह रही थी। मां ने आरोप लगाया था कि बीते मंगलवार रात में मिथिलेश सुकईपुर स्थित घर आई और जगत की हत्या कर फंदे से लटका दिया था। शुक्रवार को समाजसेवी अतुल वर्मा, मृतक की मां केसना देवी समेम परिवार के लोग बड़ी संख्या में महमूदाबाद कोतवाली पहुंचे। इंस्पेक्टर भानु प्रताप सिंह ने बताया कि परिजनों से मुलाकात के बाद पुनः मौके पर पहुंच पड़ताल की गई है। घटना के दिन फारेंसिक टीम द्वारा साक्ष्य संकलित किए गए थे। जांच की जा रही है।

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