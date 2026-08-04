Sitapur News: स्ट्रीट लाइटें खराब होने से छाया अंधेरा
Sitapur News: सीतापुर के लोनियानपुरवा पूर्वी वार्ड के लक्ष्मणपुर मोहल्ले में नई स्ट्रीट लाइटें खराब हो गई हैं। इससे अंधेरा पसरा है, जिससे राहगीरों और बाइक सवारों को परेशानी हो रही है। लोग पालिका प्रशासन से लाइटें ठीक कराने की मांग कर रहे हैं।
Sitapur News: सीतापुर। शहर के लोनियानपुरवा पूर्वी वार्ड के मोहल्ला लक्ष्मणपुर में हाल में लगवाई गईं कई स्ट्रीट लाइटें खराब हो गई हैं। जिससे अंधेरा पसरा रहता है। अंधेरा होने से अक्सर राहगीर और बाइक सवार परेशान होते हैं। पैदल लोगों को चोटिल होने का खतरा बना रहता है। लोगों ने पालिका प्रशासन से स्ट्रीट लाइटें दुरुस्त कराने की मांग की है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।