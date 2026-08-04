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Sitapur News: स्ट्रीट लाइटें खराब होने से छाया अंधेरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतापुर
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Sitapur News: सीतापुर के लोनियानपुरवा पूर्वी वार्ड के लक्ष्मणपुर मोहल्ले में नई स्ट्रीट लाइटें खराब हो गई हैं। इससे अंधेरा पसरा है, जिससे राहगीरों और बाइक सवारों को परेशानी हो रही है। लोग पालिका प्रशासन से लाइटें ठीक कराने की मांग कर रहे हैं।

Sitapur News: स्ट्रीट लाइटें खराब होने से छाया अंधेरा

Sitapur News: सीतापुर। शहर के लोनियानपुरवा पूर्वी वार्ड के मोहल्ला लक्ष्मणपुर में हाल में लगवाई गईं कई स्ट्रीट लाइटें खराब हो गई हैं। जिससे अंधेरा पसरा रहता है। अंधेरा होने से अक्सर राहगीर और बाइक सवार परेशान होते हैं। पैदल लोगों को चोटिल होने का खतरा बना रहता है। लोगों ने पालिका प्रशासन से स्ट्रीट लाइटें दुरुस्त कराने की मांग की है।

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