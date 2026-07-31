Sitapur News: जनकपुरी कॉलोनी में शोपीस बने विद्युत पोल, नहीं दौड़ा करंट
Sitapur News: सीतापुर के जनकपुरी कॉलोनी के निवासी विद्युत पोल तो खड़े हो गए हैं, लेकिन महीनों बाद भी उनमें करंट नहीं है। इससे लोगों को दूर सड़क से कनेक्शन लेना पड़ रहा है और महंगी केबिल लगानी पड़ रही है। केबिल टूटने से बत्ती गुल हो जाती है, जिससे संकट बढ़ता है।
Sitapur News: सीतापुर, संवाददाता। शहर के मुंशीगंज चौराहे से बड़ागांव जाने वाले मार्ग पर स्थित जनकपुरी कॉलोनी के निवासी दुविधा में हैं। उनकी समस्या यह है कि उनके घरों के ठीक सामने विद्युत पोल तो खड़े कर दिए गए हैं, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी विभाग ने उनमें करंट नहीं दौड़ाया है। नतीजा यह है कि ये पोल महज़ एक शोपीस बनकर रह गए हैं। ऐसे में लोगों को 50 से 70 मीटर दूर सड़क किनारे लगे विद्युत पोल से कनेक्शन लेना पड़ा है। यही नहीं सड़क से केबल छज्जों के सहारे घरों तक पहुंचा है। इतनी लंबी दूरी से कनेक्शन खींचने के कारण उपभोक्ताओं ने भारी मात्रा में महंगी केबिल खरीदकर लगाई है, जिससे उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा है। इसके साथ ही, मुख्य मार्ग से गुजरने वाले भारी वाहनों की चपेट में आने से यह केबिल अक्सर टूट जाती है, जिससे पूरी कॉलोनी की बत्ती भी गुल हो जाती है। जिस वजह से भीषण गर्मी और उमस के मौसम में कॉलोनीवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
स्थानीय निवासियों की भयंकर समस्या
स्थानीय निवासियों का कहना है कि विद्युत विभाग का यह रवैया बेहद अजीब और समझ से परे है। जब घर के सामने पोल मौजूद हैं, तो उनमें करंट सप्लाई क्यों नहीं की जा रही है? लंबी दूरी से केबिल लाने के कारण न केवल रुपयों की बर्बादी हो रही है, अगर विभाग इन पोलो में लाइन चालू कर दे, तो मोहल्लेवालों की यह बड़ी समस्या तुरंत दूर हो जाएगी। हालांकि ये समस्या अभी जस की तस बनी हुई है। इस मामले में कई बार विद्युत विभाग के उच्चाधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराया गया। लिखित शिकायतें भी दी गईं, लेकिन विभाग की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है.
कोट
वीरेंद्र की प्रतिक्रिया
कॉलोनी में पोल लगे हैं और करंट नहीं आ रहा है, इसको दिखवाया जाएगा। जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। उपभोक्ताओं की समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता से किया जाएगा। सुचारु रूप से बिजली आपूर्ति देने के लिए विभाग लगातार प्रयासरत है।
ललित कृष्ण, अधीक्षण अभियंता
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