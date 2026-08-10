Sitapur News: चेन लूट के दो बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार, दोनों के पैर में लगी गोली
Sitapur News: सीतापुर शहर कोतवाली पुलिस ने महिला के गले से चेन लूटने वाले बदमाशों को मुठभेड़ में पकड़ लिया। दोनों बदमाशों को गोली लगी और वे घायल हो गए। पुलिस ने लूटी गई चेन और अन्य सामान बरामद किए हैं। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान फरहान और कामिल के रूप में हुई है, जिन्हें इनाम दिया जाएगा।
Sitapur News: सीतापुर, संवाददाता। शहर कोतवाली पुलिस ने महिला के गले से चेन लूटने वाले दोनों बदमाशों को मुठभेड़ में दबोच लिया है। मुठभेड़ के दौरान हुई जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी और वे घायल हो गए। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से लूटी गई चेन, दो तमंचे, चार कारतूस और वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामद की है। दोनों घायल बदमाशों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है।
मुखबिर की सूचना
सीओ सिटी कपूर कुमार के मुताबिक, रविवार रात मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं और कनवाखेड़ा अंडरपास की ओर से निकलने वाले हैं। इस सूचना पर एसओजी और शहर कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने कनवाखेड़ा अंडरपास से फायरिंग बट मार्ग के जंगल के पास घेराबंदी कर दी। इसी बीच बाइक सवार दो संदिग्ध युवक वहां पहुंचते दिखे। पुलिस टीम को देखते ही दोनों बाइक मोड़कर भागने की कोशिश करने लगे। पुलिसकर्मियों ने पीछा किया, तो हड़बड़ाहट में उनकी बाइक फिसल गई और दोनों बाइक समेत सड़क पर जा गिरे। इसके बाद बदमाशों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी और बाइक छोड़कर भागने लगे। पुलिसकर्मियों ने खुद को बचाते हुए जवाबी फायरिंग की, जिसमें दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। गोली लगते ही दोनों खून से लथपथ होकर गिर पड़े, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें दबोच लिया।
गिरफ्तार बदमाशों की पहचान
गिरफ्तार बदमाशों की पहचान लखीमपुर खीरी के मैगलगंज थाना क्षेत्र के चौखड़िया रोड निवासी फरहान और कामिल के रूप में हुई है। सीओ सिटी कपूर कुमार ने बताया कि इस सफल मुठभेड़ पर एसपी अंकुर अग्रवाल ने गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम को 25 हजार रुपये के इनाम से सम्मानित करने की घोषणा की है।
मुठभेड़ में शामिल पुलिसकर्मी
बदमाशों को मुठभेड़ में दबोचने वाली टीम में चौकी प्रभारी तामसेनगंज स्वाती कटियार और चौकी प्रभारी सदर बाजार स्वाती चतुर्वेदी भी शामिल रहीं। इसके अलावा टीम में शहर कोतवाल दिनेश प्रकाश पांडेय, दरोगा अश्मित भारती, एसओजी प्रभारी निरीक्षक सतेंद्र विक्रम सिंह, डाली रानी, सोनल तोमर, राहुल कुमार और दानवीर सिंह जैसे पुलिसकर्मी भी शामिल थे।
घटना की स्थिति
हरगांव के कल्याणपुर निवासी अजय राज शनिवार शाम अपनी पत्नी सुभाषिनी के साथ स्कूटी से खरीदारी करने लालबाग आए थे। खरीदारी के बाद वे लालबाग चौराहे से कोतवाली मार्ग की ओर जा रहे थे। इसी दौरान अजय राज ने सामान अपनी कार की डिग्गी में रखने के लिए स्कूटी रोकी थी, तभी पीछे से आए दो बाइक सवार बदमाशों ने सुभाषिनी के गले पर झपट्टा मारकर सोने की चेन लूट ली। दंपति ने शोर मचाते हुए बदमाशों का पीछा भी किया, लेकिन वे मौके से फरार होने में कामयाब
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।