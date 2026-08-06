Sitapur News: 15 वारंटियों को पुलिस ने दबोचा
Sitapur News: सीतापुर में पुलिस ने विभिन्न थानों से 15 वारंटियों को गिरफ्तार किया और उन्हें जेल भेज दिया। पकड़े गए मुख्य आरोपी में रवि उर्फ सूरज, कालीचरन, विपिन, रामलखन, मोहित, दयाराम, उमाशंकर, और अन्य शामिल हैं। यह कार्रवाई शहर में कानून व्यवस्था में सुधार के लिए की गई है।
Sitapur News: सीतापुर। पुलिस ने अलग अलग थानों में गंभीर मुकदमों के फरार चल रहे 15 वारंटियों को पकड़कर जेल भेजा। पुलिस के मुताबिक शहर कोतवाली पुलिस ने रवि उर्फ सूरज, संदना पुलिस ने कालीचरन, विपिन, इमलिया सुल्तानपुर पुलिस ने रामलखन व मुन्ना, रामकोट पुलिस ने मोहित, महमूदाबाद पुलिस ने दयाराम, पिसावां पुलिस ने उमाशंकर व सुभाष, श्रीराम व सद्दन, बिसवां पुलिस ने छोटू व मानसी, कमलापुर पुलिस ने मनोज कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा है।
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