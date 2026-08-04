Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Sitapur News: 11 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतापुर
Follow us on Google News
share

Sitapur News: सीतापुर में पुलिस ने गंभीर अपराधों में फरार 11 वारंटियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में विकास, रानू सिंह, रामपाल, गफ्फार, रिजवान, लतीफ, मुन्ना, तेजपाल, विनोद कुमार और राजेश शामिल हैं। सभी को जेल भेज दिया गया है।

Sitapur News: 11 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े

Sitapur News: सीतापुर। पुलिस ने गंभीर अपराधों में फरार चल रहे 11 वारंटियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जिसमे नैमिषारण्य पुलिस ने विकास, थानगांव पुलिस ने रानू सिंह उर्फ रामेन्द्र, रामकोट पुलिस ने रामपाल, सकरन पुलिस ने गफ्फार व रिजवान व लतीफ व मुन्ना व गफ्फार, इमलिया सुल्तानपुर पुलिस ने तेजपाल व विनोद कुमार व राजेश को गिरफ्तार कर जेल भेजा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sitapur News Crime News Sitapur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।