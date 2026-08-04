Sitapur News: 11 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े
Sitapur News: सीतापुर में पुलिस ने गंभीर अपराधों में फरार 11 वारंटियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में विकास, रानू सिंह, रामपाल, गफ्फार, रिजवान, लतीफ, मुन्ना, तेजपाल, विनोद कुमार और राजेश शामिल हैं। सभी को जेल भेज दिया गया है।
Sitapur News: सीतापुर। पुलिस ने गंभीर अपराधों में फरार चल रहे 11 वारंटियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जिसमे नैमिषारण्य पुलिस ने विकास, थानगांव पुलिस ने रानू सिंह उर्फ रामेन्द्र, रामकोट पुलिस ने रामपाल, सकरन पुलिस ने गफ्फार व रिजवान व लतीफ व मुन्ना व गफ्फार, इमलिया सुल्तानपुर पुलिस ने तेजपाल व विनोद कुमार व राजेश को गिरफ्तार कर जेल भेजा।
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