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Sitapur News: गड्ढों को ठीक कराने की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतापुर
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Sitapur News: सीतापुर के कोट चौराहे से मन्नी चौराहे के मार्ग में गड्ढों की भरमार के कारण लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस मार्ग से कई ई-रिक्शा गुजरते हैं जो स्कूल के बच्चों को ले जाते हैं। इन गड्ढों के चलते कभी भी कोई भीषण दुर्घटना हो सकती है।

Sitapur News: गड्ढों को ठीक कराने की मांग

Sitapur News: सीतापुर। शहर में कोट चौराहे से मन्नी चौराहे जाने वाले मार्ग पर गड्ढे हो गए हैं। जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस रास्ते से गुजरने वाले ई रिक्शा अक्सर पलटने से बचते हैं। इस रास्ते से दर्जनों ई रिक्शा स्कूली बच्चों को लेकर निकलते हैं। ऐसे में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है।

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