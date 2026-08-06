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Sitapur News: बिना हेलमेट में मिल रहा पेट्रोल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतापुर
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Sitapur News: सीतापुर में, डीएम के आदेश के बावजूद, कई पेट्रोल पंपों पर नो हेल्मेट नो फ्यूल नियम का पालन नहीं हो रहा है। बिना हेल्मेट के लोग पेट्रोल भरवाने पहुंच रहे हैं, जबकि पेट्रोल पंप संचालक ऐसे ग्राहकों को इंकार कर देते हैं। कर्मचारियों को मजबूरी में पेट्रोल देने पर मजबूर होना पड़ रहा है।

Sitapur News: बिना हेलमेट में मिल रहा पेट्रोल

Sitapur News: सीतापुर। डीएम के आदेश के बाद भी शहर के कई पेट्रोल पंपों पर नो हेल्मेट नो फ्यूल का पालन नहीं हो पा रहा है। यहां पर लोग बिना हेल्मेट के दोपहिया वाहन में पेट्रोल भरवाने पहुंच रहे हैं। हालांकि पट्रोल पंप संचालक ऐसे लोगों को पेट्रोल देने से मना करते हैं। लेकिन लोग पेट्रोल पंप कर्मचारियों से बहस करते नजर आते हैं। जिसके कारण पेट्रोल पंप कर्मियों को मजबूरी में ऐसे लोगों को पेट्रोल देना पड़ रहा है।

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