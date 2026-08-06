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Sitapur News: फंदे से लटकता मिला महिला का शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतापुर
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Sitapur News: बिसवां देहात के लच्छीपुर निवासी 25 वर्षीय कामिनी का शव घर के कमरे में फंदे से लटका मिला। पति रजनीश से कामिनी का विवाह 2021 में हुआ था। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, जो मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।

Sitapur News: फंदे से लटकता मिला महिला का शव

Sitapur News: बिसवां देहात। कोतवाली बिसवां क्षेत्र के लच्छीपुर निवासी कामिनी (25) पत्नी रजनीश कुमार गौतम का शव घर के अंदर कमरे में फंदे से लटकता मिला। जानकारी होने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। कामिनी का विवाह वर्ष 2021 में रजनीश से हुआ था। पुलिस का कहना है कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

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