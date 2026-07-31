Sitapur News: शराब चोरी करने पर ईंट से सिर फोड़कर लगा दी थी आग, चार गिरफ्तार

Sitapur News: हरगांव, संवाददाता। शराब चोरी करने पर रूपन लाल (36) की ईंट से सिर फोड़ कर हत्या की गई थी। इसके बाद पहचान छिपाने के लिए शव पर शराब डालकर आग लगा दी थी। पुलिस ने हत्या में शामिल एक महिला समेत चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त ईंट बरामद कर ली है।नकुरी खुर्द निवासी रूपन लाल का अधजला शव बीते बुधवार को गांव में ही कूड़े के ढेर के पास मिला था। मां शीला देवी ने पांच लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। मां शीला देवी ने आरोप लगाया था कि पड़ोस के गांव पीतपुर निवासी शांति देवी देशी शराब बनाती है।

वह अक्सर शांति के यहां शराब पीने जाता था। एएसपी उत्तरी आलोक सिंह के मुताबिक इस मामले में शुक्रवार को हरगांव के पीतपुर निवासी शांति देवी, नकुरीखुर्द के बिन्द्रेश वर्मा, संजय व लखीमपुर खीरी के चाऊपुर पड़री निवासी अमित को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि रूपन लाल अक्सर शराब पीने आता था। कुछ दिन से वह शराब चोरी कर भाग जा रहा था। गुरुवार को सुबह सभी लोग रूपन लाल के घर धमकाने गए थे की शराब चोरी के पैसे वह दे दे। पर तब वह घर पर नहीं मिला था। इसके बाद सभी ने मिलका रूपन लाल की हत्या करने के लिए योजना बनाई। उसकी खोजबीन शुरू की। दोपहर में गांव में ही रूपन लाल मिल गया। इसपर बिन्द्रेश वर्मा और संजय ने पास में पड़ी ईंट उठाकर सिर पर वारकर रूपन लाल की हत्या कर दी थी। इसके बाद शव की पहचान छिपाने के लिए कोल्ड्रिंक की बोतल में भरकर लाई शराब उसके शरीर पर उड़ेल कर आग लगा दी थी। आग लगाने के बाद वह सभी लोग वहां से भाग गए थी। एएसपी के मुताबिक मुकदमें में नामजद संदीप की अभी तक की जांच में अभी तक कोई स्पष्ट भूमिका नहीं मिली है। अन्य चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।