Sitapur News: मोहल्ले में घूमते बंदरों के झुंड से लोग परेशान
Sitapur News: सीतापुर के श्यामनाथ भटठा मोहल्ले में बंदरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे स्थानीय लोग परेशान हैं। सुबह से शाम तक बंदर गलियों में घूमते हैं और फल-सब्जियों तथा घरेलू सामान को नुकसान पहुंचाते हैं। कई शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ है।
Sitapur News: सीतापुर। शहर के श्यामनाथ भटठा मोहल्ले में बंदरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। दर्जनों बंदरों का झुंड मोहल्ले में घूम रहा है, जिससे मोहल्ले के लोग काफी परेशान हैं। सुबह से शाम तक बंदर गलियों और घरों के आसपास मंडराते रहते हैं। बंदर फल-सब्जियों, राशन और घरेलू सामानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कई बार शिकायत के बावजूद अब तक कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया।
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