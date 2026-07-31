Sitapur News: बहराइच में शिकार खोज रही तेंदुआ पिंजरा में कैद
Sitapur News: मिहींपुरवा के देवनपुरा गांव में मादा तेंदुआ शुक्रवार को पिंजरे में कैद हो गई। वनकर्मियों ने उसे ककरहा रेंज कार्यालय ले जाकर परीक्षण कराया, जिसमें वह स्वस्थ पाई गई। तेंदुआ पिछले कुछ दिनों से गांव के आसपास शिकार कर रही थी। उच्चाधिकारियों से अनुमति मिलने पर उसे प्राकृतिक प्रवास में छोड़ा जाएगा।
Sitapur News: मिहींपुरवा-बहराइच, संवाददाता। ककरहा रेंज से लगे देवनपुरा गांव के आसपास कई दिनों से विचरण कर रही मादा तेंदुआ शुक्रवार को भोर शिकार के चक्कर में पिंजरे में कैद हो गई। मौके पर पहुंची वनकर्मियों की टीम ककरहा रेंज ले आई। पशु चिकित्सकों के परीक्षण में मादा तेंदुआ स्वस्थ पाई गई है। उच्चाधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर उसे सुरक्षित प्राकृतिक प्रवास को छोड़ा जाएगा। हालांकि वर्तमान समय में उसे रेंज कार्यालय पर सुरक्षित रखा गया है। कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग के ककरहा रेंज से देवनपुरा लगा है। पिछले एक पखवाड़े से तेंदुए की चहलकदमी गांव के आसपास बनी हुई है। रात के अंधेरे में तेंदुए ने आधा दर्जन बकरियों और कुत्तों को निवाला बनाया है। लगातार शिकार को पहुंच रही मादा तेंदुआ के पगचिन्हों को देखते हुए वन विभाग सतर्क हो गया था। दो दिन पहले पिंजरा लगाकर ग्रामीणों को सतर्क किया गया है। शुक्रवार भोर करीब चार बजे पिंजरे में बंधी बकरी को दबोचने की कोशिश में तेंदुआ कैद हो गई। वनकर्मियों की टीम सुरक्षित लेकर रेंज कार्यालय पहुंची। यहां पशु चिकित्सकों की टीम के परीक्षण में पूरी तरह शिकार में सक्षम पाई गई। तीन वर्षीय मादा तेंदुए के परीक्षण की रिपोर्ट संग प्राकृत प्रवास में छोड़ने की अनुमति को लेकर उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट भेजी गई है। इसका आदेश आने तक मादा तेंदुआ को रेंज कार्यालय पर ही रखा जाएगा। इसके लिए वनकर्मियों की टीम को लगाया गया है, जो समय-समय पर पानी और भोजन मुहैया करायंगे.
परवानीगौढ़ी में भी घूम रहा तेंदुआ
मोतीपुर रेंज से लगे परवानी गौढ़ी में किसान पर हमले के बाद ग्रामीण दहशतजदा हैं। शिकार के चक्कर में कई दिनों से तेंदुआ गांव के पास चहलकदमी करते दिख रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग सिर्फ कागजों में ही कांबिंग करा रहा है,जबकि धरातल पर वे लोग वन्यजीवों से बचने के लिए रतजगा कर रहे हैं। प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में पिंजरा लगाने के साथ रात्रि में वनकर्मियों की टीम गश्त कराने की मांग कर रहे हैं.
पिंजरे में कैद मादा तेंदुआ
पिंजरे में कैद मादा तेंदुआ लगभग तीन वर्ष की है। पशु चिकित्सक उसका स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और वन विभाग की निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार तेंदुए को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ने की प्रक्रिया की जा रही है.
- अपूर्व दीक्षित, डीएफओ, कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग
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