Sitapur News: कलश वंदन अभियान के तहत गांव-गांव हुआ कलश पूजन
Sitapur News: भ सीतापुर, संवाददाता। संत शिरोमणि गुरु श्री रविदास महाराज की 650 वीं जयंती वर्ष
Sitapur News: भ सीतापुर, संवाददाता। संत शिरोमणि गुरु श्री रविदास महाराज की 650 वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य पर वाराणसी से उनके जन्म स्थान सीर गोवर्धनपुर से पवित्र कलश में लाई गई पवित्र माटी कलश सीतापुर पहुंचा। भाजपा कलश वंदन अभियान कार्यक्रम के तहत गांव- गांव जा रही है। अभियान के तहत शुक्रवार को मिश्रिख विधानसभा के छरेहटा में मंडल अध्यक्ष राहुल सिंह एवं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अजय भार्गव के द्वारा विभिन्न गांव में कलश वंदन कार्यक्रम किया गया। इंदल नगर के फतेह नगर गांव आदिलपुर के स्थान बीहट बीरम एवं गांव राजस्थान बेलेंदापुर के स्थान गौरिया में कलश पूजन किया गया।
अभियान के संयोजक सचिन कुमार मिश्रा द्वारा वाराणसी से कलश लाया गया है।
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