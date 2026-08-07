Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Sitapur News: कलश वंदन अभियान के तहत गांव-गांव हुआ कलश पूजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतापुर
Follow us on Google News
share

Sitapur News: भ सीतापुर, संवाददाता। संत शिरोमणि गुरु श्री रविदास महाराज की 650 वीं जयंती वर्ष

Sitapur News: कलश वंदन अभियान के तहत गांव-गांव हुआ कलश पूजन

Sitapur News: भ सीतापुर, संवाददाता। संत शिरोमणि गुरु श्री रविदास महाराज की 650 वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य पर वाराणसी से उनके जन्म स्थान सीर गोवर्धनपुर से पवित्र कलश में लाई गई पवित्र माटी कलश सीतापुर पहुंचा। भाजपा कलश वंदन अभियान कार्यक्रम के तहत गांव- गांव जा रही है। अभियान के तहत शुक्रवार को मिश्रिख विधानसभा के छरेहटा में मंडल अध्यक्ष राहुल सिंह एवं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अजय भार्गव के द्वारा विभिन्न गांव में कलश वंदन कार्यक्रम किया गया। इंदल नगर के फतेह नगर गांव आदिलपुर के स्थान बीहट बीरम एवं गांव राजस्थान बेलेंदापुर के स्थान गौरिया में कलश पूजन किया गया।

ये भी पढ़ें:कलश वंदन अभियान के तहत गांव-गांव हुआ कलश पूजन

अभियान के संयोजक सचिन कुमार मिश्रा द्वारा वाराणसी से कलश लाया गया है।

ये भी पढ़ें:Sultanpur News: संत रविदास के विचारों को घर-घर पहुंचाने का संकल्प
ये भी पढ़ें:Gangapar News: संत रविदास की जयन्ती पर निकाली गई कलश यात्रा
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sitapur News Sitapur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।