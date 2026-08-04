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Sitapur News: समय प्रबंधन और व्यक्तित्व विकास के गुर सिखाए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतापुर
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Sitapur News: जेसीआई बिसवां एलीट ने एल्पिस ग्लोबल स्कूल में 'हैक योर ब्रेन, मास्टर योर टाइम' विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया। इसमें जेसीआई इंडिया की प्रोविजनल नेशनल ट्रेनर नेहा अरोड़ा ने विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को समय प्रबंधन और सकारात्मक सोच के महत्वपूर्ण तरीकों की जानकारी दी। प्रधानाचार्य दीपा चंद्रा ने ऐसे प्रशिक्षणों के महत्व पर प्रकाश डाला।

समय प्रबंधन और व्यक्तित्व विकास के गुर सिखाए
समय प्रबंधन और व्यक्तित्व विकास के गुर सिखाए

Sitapur News: बिसवां, संवाददाता। जेसीआई बिसवां एलीट द्वारा एल्पिस ग्लोबल स्कूल में हैक योर ब्रेन, मास्टर योर टाइम विषय पर एक कार्यशाला का आसोजन हुआ। कार्यशाला में पीलीभीत से आईं जेसीआई इंडिया की प्रोविजनल नेशनल ट्रेनर जेएफएम सीए नेहा अरोड़ा ने विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को समय प्रबंधन, एकाग्रता बढ़ाने, लक्ष्य निर्धारण तथा सकारात्मक सोच के प्रभावी तरीकों की जानकारी दी। एल्पिस ग्लोबल स्कूल की प्रधानाचार्य दीपा चंद्रा ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि ऐसे प्रशिक्षण विद्यार्थियों के साथ-साथ शिक्षकों के व्यक्तित्व विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस अवसर पर जोन सेक्रेटरी उमंग राजवंशी, जोन अधिकारी एवं ट्रेनर अंजली राजवंशी, अध्यक्ष वांछित शर्मा, उपाध्यक्ष आयुष नाथ सिंह आदि लोग मौजूद रहे।

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