Sitapur News: इनरव्हील क्लब की ओर से 101 पौधे रोपे गये
Sitapur News: इनरव्हील क्लब आफ बिसवां ने पर्यावरण की रक्षा के लिए कैहमारा गांव में 101 पौधों का रोपण किया। इस कार्यक्रम में क्लब की अध्यक्षा शालिनी गुप्ता, पूर्व अध्यक्षा सीमा रस्तोगी और अन्य सदस्यों ने भाग लिया। यह पहल पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और संरक्षण की दिशा में एक कदम है।
Sitapur News: बिसवां, संवाददाता। इनरव्हील क्लब आफ बिसवां उड़ान की ओर से पर्यावरण को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से कैहमारा गांव में 101 पौधों को रोपित किया गया। कोऑर्डिनेटर रेनू मेहरोत्रा, क्लब अध्यक्षा शालिनी गुप्ता, पूर्व अध्यक्षा सीमा रस्तोगी, वाइस प्रेसिडेंट सुनीता गुप्ता, सेक्रेटरी आरती मौर्या, एडीटर सीमा शुक्ला ने पौधारोपण किया।
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