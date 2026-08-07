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Sitapur News: एनसीसी ऑफिस रोड पर निकल रहे भारी वाहन, लग रहा जाम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतापुर
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Sitapur News: सीतापुर में एनसीसी ऑफिस रोड पर भारी वाहनों की आवाजाही से स्थानीय निवासियों और स्कूली बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां कई शैक्षणिक संस्थान हैं और जाम की समस्या बढ़ रही है। नागरिकों ने प्रशासन से दिन में भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है।

Sitapur News: एनसीसी ऑफिस रोड पर निकल रहे भारी वाहन, लग रहा जाम

Sitapur News: सीतापुर, संवाददाता। शहर के व्यस्ततम एनसीसी ऑफिस रोड पर नियम विपरीत भारी वाहनों की आवाजाही बनी हुई है। ऐसे में स्थानीय निवासियों और स्कूली बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मार्ग पर आधा दर्जन के करीब कई प्रमुख शैक्षणिक संस्थान स्थित हैं, जहां से प्रतिदिन संख्या में छात्र-छात्राएं गुजरते हैं। छुट्टी के समय बच्चों की भीड़ और भारी वाहनों की वजह से जाम की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। समस्या की मुख्य वजह दिन के समय भी इस रोड से होकर गुजरने वाले निर्माण सामग्री लदे भारी-भरकम लोडेड वाहन हैं। इन वाहनों की वजह से अक्सर लोगों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है।

वहीं इस मार्ग पर कई क्लीनिक भी हैं। यही नहीं पुलिस विभाग से संबंधित सामान की दुकानें भी इसी पटरी पर होने के कारण दुकानदार और खरीदार दोनों ही इस समस्या से जूझते हैं। आए दिन लगने वाले इस जाम की वजह से स्थानीय दुकानदारों के व्यापार पर भी प्रभाव पड़ रहा है। क्षेत्र के जिम्मेदार नागरिकों ने जिला प्रशासन और यातायात पुलिस से पुरजोर मांग की है कि इस मार्ग पर दिन के समय भारी वाहनों के प्रवेश को पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाए।

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