Sitapur News: आधे घंटे की बारिश में प्रेमनगर में सड़क बनी तालाब, नाला सफाई की खुली पोल

Sitapur News: आधे घंटे की बारिश में प्रेमनगर में सड़क बनी तालाब, नाला सफाई की खुली पोल
Sitapur News: सीतापुर में बुधवार को हुई आधे घंटे की बारिश ने नगर पालिका के नाला सफाई दावों की वास्तविकता को उजागर किया। जलभराव के कारण कई मार्ग तालाब में बदल गए, जिससे नागरिकों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। प्रेम नगर क्षेत्र में स्थिति सबसे खराब थी, जहां चोक नालियों के कारण सड़कों पर भारी जलभराव हो गया।
Sitapur News: सीतापुर, संवाददाता। शहर में बुधवार को हुई महज आधे घंटे की झमाझम बारिश ने नगर पालिका के नाला सफाई के दावों की पोल खोलकर रख दी है। जलभराव की वजह से शहर के कई प्रमुख रास्तों पर सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं, जिससे राहगीरों और स्थानीय दुकानदारों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पैदल चलने वाले बच्चों आऊर बुजुर्गों को सड़क पर भरे पानी से गुजरना पड़ा।सबसे बदतर हालात प्रेम नगर इलाके में देखने को मिले, जहां नाली चोक होने के कारण करीब 50 मीटर का मुख्य सड़क एरिया पूरी तरह जलमग्न हो गया। सड़क के बराबर नाला खुला पड़ा है।
ऐसे में जलभराव होने से ये मालूम ही नहीं पड़ रहा था कि नाला कहां से शुरू हो रहा था। वहीं बस स्टॉप मार्ग और बिजली एक्सईएन ऑफिस के पास भी कई जगह पानी भर गया। लोगों का कहना है कि मानसून से पहले कागजों पर तो नाला सफाई अभियान चलाया गया, लेकिन जमीन पर कोई ठोस काम नहीं हुआ। नालियों में गंदगी जमा होने से महज आधे घंटे की बारिश में ही पानी भी नहीं निकल पा रहा है, यदि आने वाले दिनों में मूसलाधार बारिश होती है, तो स्थितियां और खराब हो जाएंगी।
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