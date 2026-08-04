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Sitapur News: दीवार के मलबे के नीचे दबकर गोवंश की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतापुर
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Sitapur News: हमीरपुर में सोमवार रात बारिश के कारण एक कच्चे घर की दीवार गिर गई। इसके मलबे में एक गोवंश दब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। यह गाय स्थानीय निवासी अखिलेश मिश्रा की थी, जो नियमित रूप से अपने घर के आँगन में बंधी हुई थी।

Sitapur News: दीवार के मलबे के नीचे दबकर गोवंश की मौत

Sitapur News: अटरिया। अटरिया के हमीरपुर में सोमवार रात हुई बारिश के बीच एक कच्चे घर की दीवार गिर गई। मलबे के नीचे दबकर एक गोवंश की मौत हो गई। हमीरपुर निवासी अखिलेश मिश्रा की गाय रात रोज की तरह घर के हाते में बंधी हुई थी। रात में हुई बारिश के बीच कच्ची दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई।

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