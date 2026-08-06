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Sitapur News: स्वास्थ्य शिविर में हुई निशुल्क जांच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतापुर
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Sitapur News: तम्बौर में स्वास्थ्य शिविर में 84 लोगों की जांच की गई। यह शिविर वायरल फीवर, मलेरिया, डेंगू और बाढ़ जनित बीमारियों के मद्देनजर आयोजित किया गया था। अधिकतर लोग सर्दी, खांसी और त्वचा संबंधी समस्याओं से प्रभावित मिले। तंबौर नगर पंचायत में भी स्वास्थ्य शिविर लगा, जहां 46 कर्मचारियों की जांच की गई।

Sitapur News: स्वास्थ्य शिविर में हुई निशुल्क जांच

Sitapur News: तम्बौर। सीएचसी की ओर से मीतमऊ गांव में बुधवार को आयोजित स्वास्थ्य शिविर में 84 लोगों की जांच की गई। यह शिविर वायरल फीवर, मलेरिया, डेंगू और बाढ़ जनित अन्य बीमारियों के मद्देनजर लगाया गया था। हालांकि, अधिकांश लोग सर्दी, खांसी और त्वचा संबंधी समस्याओं से पीड़ित मिले। इसके अलावा तंबौर नगर पंचायत में भी स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। यहां 46 कर्मचारियों की जांच की गई। सीएचसी अधीक्षक डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में शिविर लगाकर जांच की जा रही है। कहा कि गुरुवार को रायमडोर और खाना मडोर में भी शिविर लगेगा।

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