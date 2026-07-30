Sitapur News: सरेराह दो जगह बदमाशों ने तड़तड़ाईं गोलियां, दो घायल

Sitapur News: महोली, संवाददाता। महोली इलाके में बुधवार देर रात रुपये लेनदेन के विवाद में गोलियां तड़तड़ाई। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के एक युवक पर फायर झोंक दिया। पैर में गोली लगने से वह खून से लथपथ होकर गिर गया। बदमाशों को भागता देख पीड़ित ने परिवार वालों को फोन कर दिया। इतने में परिवार के एक सदस्य ने बाइक सवारों का पीछा किया। 20 किमी पीछा करने के बाद शहर कोतवाली स्थित मण्डी के पास पहुंचने पर पकड़े जाने के डर से बदमाशों ने फिर फायर झोंक दिया। गोली युवक के कमर के पास जा लगी। इसके बाद बदमाश तमंचा लहराते हुए भाग निकले। दोनों घायलों का लखनऊ ट्रॉमा सेंटर चल रहा है। तहरीर पर महोली पुलिस प्रधान प्रतिनिधि समेत पांच नामजद व छह अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है। महोली पुलिस इस मामले में दो आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है。

विवाद का कारण

महोली के कसैला निवासी श्री राम वर्मा का काफी समय से उरदौली के ही आरिफ के बीच रुपये के लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा था। कुछ दिन पहले भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। मंगलवार देर रात उरदौली बाजार के पास श्री राम वर्मा और आरिफ के बीच फिर झगड़ा होने लगा। दोनों पक्ष कह तरफ से कई लोग आ गए। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच गाली गलौज होते- होते मारपीट होने लगी। इस बीच श्री राम वर्मा की तरफ से आए एक व्यक्ति ने फायरिंग कर दी। गोली आरिफ के पक्ष के गजपतीपुर निवासी बब्लू के पैर में जा लगी। गोली चलते ही आसपास हड़कंप मच गया। लोग इधर- उधर भागने लगे। बब्लू खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। इस बीच फायरिंग करने वाला युवक अपने एक साथी के साथ बाइक से सीतापुर की तरफ भागने लगा। युवकों को भागता देख बब्लू ने परिवार वालों को घटना की सूचना दी। कुछ ही देर में बब्लू के परिवार वाले भी मौके पर पहुंच गए। सीतापुर की तरफ दोनों युवको के भागने की की सूचना पर बब्लू का रिश्तेदार शाबान ने बदमाशों ने के पीछे अपनी बाइक भी दौड़ा दी। 20 किमी पीछा कर वी वह शहर कोतवाली स्थित मण्डी के पास पहुंचा ही था तभी उसने बदमाशों की बाइक के आगे अपनी बाइक लगाकर उन्हें रुकने के लिए कहा। पकड़े जाने के डर से बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति ने शाबान पर फायर कर दिया। गोली शाबान के कमर के पास जा लगी। इसके बाद दोनों बदमाश बाइक से फर्राटा भरते हुए भाग निकले। सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने दोनों घायलों को अस्पताल भेजवाया। जहां डॉक्टरों ने उनका प्राथमिक उपचार कर लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। जहां देानों का इलाज चल रहा है। सीओ महोली नागेन्द्र चौबे के मुताबिक रुपये के लेनदेन के विवाद में यह घटना हुई है। तहरीर पर कसैली निवासी श्रीराम, गुलहरिया के अवनीश, प्रवीण, रूपचंद्र व उरदौली निवासी प्रधानप्रतिनिधि शेर सिंह उर्फ नीरज समेत छह अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।