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Sitapur News: कूड़े के ढेर से उठ रही दुर्गंध

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतापुर
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Sitapur News: सीतापुर के मोहल्ला कोट में खुले में कूड़ा डालने से गंदगी फैल रही है। आवारा जानवरों की वजह से बच्चों को खतरा है और दुर्गंध से लोग परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने कई बार सभासद से शिकायत की, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों ने सफाई व्यवस्था सुधारने की मांग की है।

Sitapur News: कूड़े के ढेर से उठ रही दुर्गंध

Sitapur News: सीतापुर। शहर के मोहल्ला कोट में कई जगह खुले में कूड़ा डालने से गंदगी फैल रही है, साथ ही उसमें आवारा जानवर घूमते रहते हैं, जिससे छोटे बच्चों को भी खतरा बना हुआ है। वहीं, आबादी के बीच कूड़ा डालने की वजह से दुर्गंध से लोग परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने सभासद से कई बार शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। लोगों का कहना है कि सफाई व्यवस्था दुरुस्त की जाए। गंदगी से लोगों को काफी दिक्कतें हैं।

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