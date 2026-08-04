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Sitapur News: शिविर मे हुई आंखों की नि:शुल्क जांच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतापुर
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Sitapur News: तंबौर के मोगलापुर गांव में सीतापुर आंख अस्पताल द्वारा निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में आंखों की जांच की गई। 52 मरीजों को ऑपरेशन के लिए भेजा गया, सभी सेवाएँ निःशुल्क थीं। शिविर में बच्चों की दृष्टि संबंधी समस्याओं का भी समाधान किया गया।

शिविर मे हुई आंखों की नि:शुल्क जांच
शिविर मे हुई आंखों की नि:शुल्क जांच

Sitapur News: तंबौर। विकास खंड बेहटा के मोगलापुर गांव में वार्ड नंबर एक के जिला पंचायत सदस्य राम जीवन जायसवाल के आवास पर सीतापुर आंख अस्पताल द्वारा निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में आंखों की जांच कर मोतियाबिंद, काला मोतिया, पलकों की बीमारियों समेत अन्य नेत्र रोगों की पहचान की गई। जांच के दौरान 52 मरीजों को ऑपरेशन के लिए अस्पताल की मुख्य शाखा भेजा गया। अस्पताल की ओर से आने-जाने, ऑपरेशन और उपचार की पूरी व्यवस्था निःशुल्क की गई। शिविर में बच्चों की नेत्र संबंधी समस्याओं के उपचार की भी जानकारी दी गई। इस अवसर पर डॉ. किसलय, बृजेंद्र सिंह, दृष्टि पटेल, प्रियांशी शर्मा, वैभव, अमर सिंह सहित अन्य मौजूद रहे।

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