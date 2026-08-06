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Sitapur News: 25 शादियां करने के आरोपी के खिलाफ एडीएम से शिकायत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतापुर
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Sitapur News: सीतापुर के मिश्रिख निवासी अनुज त्रिवेदी पर 25 शादियों के आरोपी हैं। चार महिलाओं ने उन्हें एडीएम को शिकायती पत्र देकर करोड़ों रुपये ठगने का आरोप लगाया है। महिलाओं का कहना है कि अनुज ने अलग-अलग नाम बदलकर उनसे ठगी की है और वे अपनी संपत्ति की कुर्की की मांग कर रही हैं।

Sitapur News: 25 शादियां करने के आरोपी के खिलाफ एडीएम से शिकायत

Sitapur News: सीतापुर। मिश्रिख के चंद्रावल निवासी 25 शादियां करने वाले अनुज त्रिवेदी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बुधवार को चार पीड़िताओं ने एक सामूहिक शिकायती पत्र एडीएम आयुष चौधरी को मिलकर सौंपा है। पीड़िताओं ने अनुज पर विभिन्न महिलाओं से करोड़ो रुपये ठगने का आरोप लगाया है। साथ ही आरोपी की संपत्ति कुर्क कर पैसा व सामान वापस दिलाने की मांग की है। पीड़िताओं ने एडीएम से बुधवार को मुलाकात की। महिलाओं ने आरोप लगाया कि वह सभी आरोपी के गांव गई थीं। आरोपी अनुज ने अजय गुप्ता, अजय अग्रवाल, अविरल, चंद्रप्रकाश आदि बदल- बदल कर नामों से उनके साथ ठगी की है।

महिलाओं का कहना है कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग में भी एक शिकायती पत्र भेजा है।

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