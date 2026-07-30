Sitapur News: एक माह पूर्व 6.61 करोड़ से बने कटानरोधी जियो ट्यूब धंसे

Sitapur News: शारदा नदी के किनारे कटान से सुरक्षा के लिए 6 करोड़ 61 लाख रुपये की लागत से निर्मित तटबंध परियोजना में कई जियो ट्यूब धंस गए हैं। इससे ग्रामीणों की चिंताएं बढ़ गई हैं। यदि मरम्मत नहीं हुई तो बरसात के दौरान खतरा और बढ़ सकता है। सिंचाई विभाग ने लापरवाही के आरोपों का सामना किया है।

एक माह पूर्व 6.61 करोड़ से बने कटानरोधी जियो ट्यूब धंसे

Sitapur News: तंबौर, संवाददाता। शारदा नदी के किनारे कटान से सुरक्षा के लिए बसंतापुर के पास 6 करोड़ 61 लाख रुपये की लागत से निर्मित 300 मीटर लंबी तटबंध परियोजना का अभी हाल ही में निर्माण हुआ है। जिसके कई जियो ट्यूब धंस गए हैं। जिसके बाद ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। वहीं परियोजना के कई हिस्सों में धंसाव दिखाई देने लगा है, जिससे आगामी दिनों में नदी का जलस्तर बढ़ने पर तटबंध की मजबूती को लेकर सवाल उठने लगे हैं। ग्रामीणों के अनुसार परियोजना में 45-45 मीटर की दूरी पर 13 स्टड बनाए गए थे, जिनमें कुल 90 जियो ट्यूब लगाए गए।

इनमें से करीब 24 जियो ट्यूब नदी में धंस गए हैं, जिसके कारण तटबंध कई स्थानों पर धंस गया है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते मरम्मत और सुदृढ़ीकरण नहीं कराया गया तो बरसात के दौरान हालात गंभीर हो सकते हैं। वर्ष 2024-25 में इसी स्थान पर तटबंध कटने से बसंतापुर समेत आसपास के कई गांवों को बाढ़ और कटान की भारी मार झेलनी पड़ी थी। इसी अनुभव के चलते इस बार तटबंध में आई खामियों ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। बसंतापुर के ग्रामीणों ने आरोप लगाया है, कि सिंचाई विभाग ने परियोजना निर्माण कार्य में लापरवाही की है और गुणवत्ता से समझौता किया है। ग्रामीणों ने परियोजना की तकनीकी जांच की मांग की है और धंसे जियो ट्यूब की मरममत की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते सुधार कार्य नहीं हुआ तो गांवों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।

नदी का जलस्तर स्थिर, बाढ़ का खतरा बरकरार बनबसा बैराज से 77598, शारदा बैराज से 84285 और गिरिजा बैराज से 1,17,776 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। हालांकि गुरूवार को नदियों का जलस्तर स्थिर बना हुआ है। बावजूद इसके तंबौर क्षेत्र में शारदा नदी के किनारे बसे रतौली, सोंसरी, कुसेपा, बसंतापुर, हरखी बेहड़ सहित दर्जनों गांवों पर बाढ़ का खतरा बना हुआ है।

रपटा पुल पर चल रहा पानी रामपुर मथुरा। हालांकि घाघरा के जलस्तर में मामूली कमी आई है। बावजूद इसके केवड़ा टावर के पास रपटा पुल पर अभी भी पानी की तेज धार चल रही है। जिसकी वजह से पुल से आवागमन पूरी तरह से बंद है। जिसकी वजह से आस-पास के आधा दर्जन गांवो की 10 हजार की आबादी की मुश्किलें कम होने का नाम नही ले रही हैं। इसके अलावा नदी के किनारे बसे बुचऊ पुरवा और नागेश्वर पुरवा पर कटान का खतरा बना हुआ है।

एसडीएम ने किया निरीक्षण लहरपुर एसडीएम धामिनी एमदास ने गुरुवार को सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ शारदा नदी के दाहिने तट पर बसंतापुर की कटानरोधी परियोजना का निरीक्षण किया। उन्होंने परियोजना की वर्तमान स्थिति का जायजा लेते हुए कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। निरीक्षण में पाया गया कि नदी के तेज बहाव के कारण लगाए गए कुछ जियो ट्यूब धंस गए हैं, जिनकी मरम्मत का कार्य तेजी से कराया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि कटानरोधी परियोजना प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है और शारदा नदी की मुख्य धारा गांव के किनारे से दूर बह रही है। इससे बसंतापुर गांव फिलहाल कटान के खतरे से सुरक्षित है। एसडीएम ने सिंचाईविभग के अधिकारिसों को परियोजना स्थल की लगातार निगरानी करने और किसी भी प्रकार की क्षति होने पर तत्काल मरम्मत और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बरसात के दौरान नदी की स्थिति पर सतत नजर रखना ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है।

बसंतापुर के पास जियो ट्यूब धंसने की सूचना मिली है। जिसका तत्काल निरीक्षण कर मरम्मत का कार्य कराया जाएगा। इसके अलावा पानी नदी के भीतर ही है। बाढ़ की फिलहाल कोई संभावना नही है।

विशाल पोरवाल, अधिशाषी अभियंता, सिंचाई