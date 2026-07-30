Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Sitapur News: मिठाई की दुकान और घर में लगी आग, मचा हड़कंप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतापुर
Follow us on Google News
share

Sitapur News: मछरेहटा के मॉ गौरी स्वीट हाउस में गुरुवार को आग लग गई। आग तेजी से दुकान से ऊपर की मंजिल तक फैल गई। दमकल कर्मियों ने एक घंटे में आग पर काबू पाया। लाखों रुपये का सामान जलकर बर्बाद हुआ, लेकिन खुशकिस्मती से कोई हताहत नहीं हुआ। आग लगने के कारण की जांच जारी है।

Sitapur News: मिठाई की दुकान और घर में लगी आग, मचा हड़कंप

Sitapur News: खैराबाद , संवाददाता। राबाद के मछरेहटा इलाके में गुरुवार को मॉ गौरी स्वीट हाउस में आग लग गई। आग देख हड़कंप मच गया। देखते ही देखते दुकान से आग दूसरे मंजिल पर बने घर तक पहुंच गई। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने एक घंटे की मशक्कत कर आग पर काबू पाया। आग की चपेट में आकर लाखों रुपये का सामान जलकर बर्बाद हो गया। गनीमत रही की आग से कोई हताहत नहीं हुआ है। मछरेहटा के टिकरिया निवासी राम प्रसाद घर की पहली मंजिल पर मॉ गौरी स्वीट हाउस नाम से दुकान चलाते हैं। गुरुवार सुबह करीब आठ बजे दुकान खुली ही थी तभी दुकान में आग लग गई।

ये भी पढ़ें:Sitapur News: मिठाई की दुकान और घर में लगी आग, मचा हड़कंप

देखते ही देखते आग की लपट निकलने लगी। आग देख घर में मौजूद लोग भी भागकर बाहर आ गए। आसपास के लोगों की मदद से पानी डालकर आग बुझाना शुरू कर पुलिस और दमकल को फोन किया, पर आग बुझने के बजाए विकराल हो गई। देखते ही देखत आग दुकान के पीछे बने कमरे और दूसरी मंजिल पर बने घर तक पहुंच गई। इस बीच मौके पर पहुंचे पुलिस और दमकल कर्मियों ने एक घण्टे की मशक्कत कर आग पर काबू पाया। लेकिन तब तक दुकान में लगा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, खाद्य सामग्री व घर का फर्नीचर समेत अन्य कीमती सामान जलकर बर्बाद हो गया। चौकी प्रभारी योगेन्द्र सिंह के मुताबिक आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि आग कैसे लगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sitapur News Sitapur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।