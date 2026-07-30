Sitapur News: मिठाई की दुकान और घर में लगी आग, मचा हड़कंप

Sitapur News: खैराबाद (सीतापुर), संवाददाता। सीतापुर के खैराबाद के मछरेहटा इलाके में गुरुवार को मां गौरी स्वीट हाउस में आग लग गई। आग देख हड़कंप मच गया। देखते ही देखते दुकान से आग दूसरे मंजिल पर बने घर तक पहुंच गई। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने एक घंटे की मशक्कत कर आग पर काबू पाया। आग की चपेट में आकर लाखों रुपये का सामान जलकर बर्बाद हो गया। गनीमत रही की आग से कोई हताहत नहीं हुआ है। मछरेहटा के टिकरिया निवासी राम प्रसाद घर की पहली मंजिल पर मां गौरी स्वीट हाउस नाम से दुकान चलाते हैं। गुरुवार सुबह करीब आठ बजे दुकान खुली ही थी तभी दुकान में आग लग गई।

देखते ही देखते आग की लपट निकलने लगी। आग देख घर में मौजूद लोग भी भागकर बाहर आ गए। आसपास के लोगों की मदद से पानी डालकर आग बुझाना शुरू कर पुलिस और दमकल को फोन किया, पर आग बुझने के बजाए विकराल हो गई। देखते ही देखत आग दुकान के पीछे बने कमरे और दूसरी मंजिल पर बने घर तक पहुंच गई। इस बीच मौके पर पहुंचे पुलिस और दमकल कर्मियों ने एक घण्टे की मशक्कत कर आग पर काबू पाया। लेकिन तब तक दुकान में लगा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, खाद्य सामग्री व घर का फर्नीचर समेत अन्य कीमती सामान जलकर बर्बाद हो गया। चौकी प्रभारी योगेन्द्र सिंह के मुताबिक आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि आग कैसे लगी।