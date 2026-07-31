Sitapur News: बुजुर्ग ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या

Sitapur News: संदना, संवाददाता। संदना इलाके में शुक्रवार तड़के एक बुजुर्ग ने घर के बरामदे में तमंचे से गले में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बीमारी से परेशान होकर आत्महत्या किये जाने की बात सामने आ रही है। पहले भी वह आत्महत्या का प्रयास कर चुके थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। संदना के काकोरी निवासी जितेन्द्र सिंह (75) परिवार के साथ रहते थे। कुछ समय से वह बीमार चल रहे थे। शुक्रवार तड़के गोली चलने की आवाज सुनकर परिवार वाले भागकर बरामदे में पहुंचे तो जितेन्द्र खून से लथपथ पड़े थे। उनके हाथ में तमंचा था। शव देख परिवार वालों का रो- रो कर बुरा हाल हो गया।

परिवार वालों ने पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में संदना थाने से पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस के मुताबिक फोरेंसिक टीम की मदद से आसपास के नमूने जुटाए गए हैं। बीमारी के चलते आत्महत्या किए जाने की बात सामने आ रही है। पूर्व में भी आत्महत्या का प्रयास किए जाने की बात सामने आ रही है। बुधवार को भी वह पेस्टीसाइड खरीदकर लाए थे। वह पेस्टीसाइड पीकर जान देते इसके पहले ही परिवार वालों ने पेस्टीसाइड की शीशी उनसे छीनकर फेंक दी थी। परिवार वालों से घटना के बारे में पूछताछ की जा रही है। थाना प्रभारी के मुताबिक शुरुआती जांच में फांसी लगाए जाने की बात सामने आ रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर पर मौत कारण स्पष्ट हो सकेगा। मृतक जितेन्द्र सिंह के पास तमंचा कहां से आया था इस बारे में भी जांच की जा रही है।