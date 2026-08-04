Sitapur News: आरटीई के तहत चयनित बच्चों का प्रवेश पत्र उपलब्ध न करवाने तक बीईओ का वेतन रोका जाए : डीएम

आरटीई के तहत चयनित बच्चों का प्रवेश व बच्चों के जन्म पत्र बनावाने में लापरवाही बरती जा रही है। आरटीई के तहत चयनित बच्चों का प्रवेश सम्बन्धी प्रमाणपत्र उपलब्ध न करवाने तक खण्ड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) का वेतन रोका जाये। बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला शिक्षा अनुश्रवण समिति की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी डॉ. राजा गणपति आर ने यह निर्देश बीएसए को दिये। इसके साथ ही बीईओ विद्यालयों में पहुंचकर प्रार्थना सभा में उपस्थित होंगे। विद्यालयों में जाकर बच्चों के साथ मध्यान्ह भोजन भी चखेंगे।

बच्चों की उपस्थिति और मध्यान्ह भोजन

समीक्षा बैठक को सम्बोधित करते हुए जिलाधिकारी डॉ. राजा गणपति आर ने निर्देश दिये की सभी बीईओ मुख्य रोड से पांच किमी दूरी पर स्थित विद्यालयों में जाकर प्रार्थना सभा में उपस्थिति होंगे। वहीं, इसके बाद अन्य विद्यालयों में जाकर बच्चों के साथ मध्यान्ह भोजन ग्रहण करेगें। डीएम ने कहा कि बीईओ विद्यालय में बच्चों की शत-प्रतिशत बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित कराएं। साथ ही विद्यालयों में बच्चों को प्रतिदिन मीनू के अनुसार मध्यान्ह भोजन का वितरण किया जाये। बच्चों को उपलब्ध कराये जा रहे भोजन की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाये। रसोई घर में एवं भोजन बनाते समय तथा वितरण के समय साफ-सफाई विशेष साफ- सफाई रहे। साथ ही डीएम ने बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र की प्रगति व अभी तक आरटीई प्रवेश सम्बंधी प्रमाण न उपलब्ध करवाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। साथ ही डीएम ने निर्देश दिया कि बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट बनवाये जाने हेतु ऐसे सभी बच्चों का डाटा तैयार कर लिया जाये जिनके बर्थ सर्टिफिकेट बनने है। सभी बीईओ ब्लॉक वार कितने बच्चों को जन्म प्रमाण-पत्र की आवश्यकता है डाटा तैयार कर एसडीएम को उपलब्ध करायें। साथ ही शैक्षिक सत्र 2026-27 में आरटीई के अन्तर्गत चयनित समस्त बच्चों का सम्बन्धित विद्यालयों में प्रवेश कराना सुनिश्चित करें। यदि किसी विद्यालय द्वारा प्रवेश लेने से मना किया जाता है तो ऐसे विद्यालयों के मान्यता रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, डीएम ने बीएसए डॉ. गोरखनाथ पटेल को निर्देश दिये कि जब तक समस्त बच्चों का जन्म प्रमाण-पत्र बनवाये जाने तथा आरटीई के अन्तर्गत चयनित समस्त बच्चों का प्रवेश सम्बन्धी प्रमाणपत्र उपलब्ध नही कराया जाता है खण्ड शिक्षा अधिकारियों का अग्रिम आदेश तक वेतन रोका जाये। बैठक में सीडीओ डॉ. दीक्षा जोशी, बीएसए डॉ. गोरखनाथ पटेल आदि अधिकारी मौजूद रहे।