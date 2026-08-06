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Sitapur News: बदहाल मार्ग से परेशान लोग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतापुर
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Sitapur News: सीतापुर के आगा कालोनी से कोतवाली जाने वाला मार्ग पूरी तरह जर्जर हो गया है। सड़क की खराब स्थिति के कारण ई-रिक्शा, ऑटो और बाइक सवार अक्सर गिरकर चोटिल होते हैं। स्थानीय लोगों ने नगर पालिका से शिकायत की है लेकिन सुधार के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। लोगों ने सड़क मरम्मत की मांग की है।

Sitapur News: बदहाल मार्ग से परेशान लोग

Sitapur News: सीतापुर। शहर के आगा कालोनी से कोतवाली जाने वाला मार्ग पूरी तरह जर्जर हो चुका है। सड़क खराब होने के कारण अक्सर ई-रिक्शा, ऑटो और बाइक सवार गिरकर चोटिल हो रहे हैं। स्थानीय लोगों की माने तो नगर पालिका से कई बार शिकायत के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ। लोगों ने मार्ग को दुरुस्त कराने की मांग की है।

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