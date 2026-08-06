Sitapur News: चोरी के आरोपी दंपति गिरफ्तार
Sitapur News: बिसवां पुलिस ने रेकी कर घर और दुकान को निशाना बनाने वाले दंपति शिवा और मानसी सोनी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को आरोपियों से चोरी के जेवरात और मोबाइल फोन मिले हैं। शिवा पर पहले भी चोरी का मामला दर्ज है। दंपति को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया है।
Sitapur News: बिसवां, संवाददाता। बिसवां पुलिस ने रेकी कर घर और दुकान को निशाना बनाने वाले दंपति को गिरफ्तार कर लिया है। आरेापियों के कब्जे से चोरी के जेवर व मोबाइल फोन बरामद हुआ है। मूलरूप से बिसवां बाजार निवासी शिवा सोनी कुछ समय से पत्नी मानसी सोनी के साथ तहसील मोहल्ले में किराये के मकान में रह रहे थे। दंपति ने मोहल्ले के ही एक घर को निशाना बनाकर जेवर व मोबाइल ले उड़े थे। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की बाजत कबूल की। आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पूर्व में भी आरोपी शिवा पर बिसवां थाने मे चोरी का एक मुकदमा दर्ज है।
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