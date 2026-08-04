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Sitapur News: सिविल लाइन में घूम रहे बेसहारा मवेशी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतापुर
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Sitapur News: सीतापुर में छुट्टा मवेशियों ने लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दी है। मोहल्ला सिविल लाइन और आसपास के क्षेत्र में करीब एक दर्जन मवेशी सड़कों पर घूम रहे हैं, जो कभी-कभी लोगों पर हमला कर देते हैं। इससे चोटिल होने का खतरा बढ़ गया है, खासकर बच्चों के लिए।

Sitapur News: सिविल लाइन में घूम रहे बेसहारा मवेशी

Sitapur News: सीतापुर। शहर में छुट्टा मवेशियों ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। शहर के मोहल्ला सिविल लाइन और उसके आसपास करीब एक दर्जन मवेशी गलियों, चौराहों और सड़कों पर घूम रहे हैं। इनमें से दो सांड़ ऐसे हैं, जो अक्सर लोगों पर हमला कर देते हैं। आए दिन गलियों और चौराहों पर यह मवेशी आपस में भिड़ जाते हैं। जिससे लोगों के चोटिल होने का खतरा बढ़ जाता है। गलियों में खेल रहे बच्चों और अन्य लोगों के लिए खतरा बना रहता है।

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