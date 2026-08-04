Sitapur News: हैंडपंप खराब होने से दिक्कत
Sitapur News: सीतापुर के आर्यनगर मोहल्ले में इंडिया मार्का हैंडपंप कई महीनों से खराब है। इसकी वजह से स्थानीय लोगों को गर्मी में पानी पीने में दिक्कत हो रही है। हैंडपंप से मिलने वाला स्वच्छ और ठंडा पानी गर्मी के मौसम में राहत देता था, लेकिन खराब होने से समस्याएं बढ़ गई हैं।
Sitapur News: सीतापुर। शहर के आर्यनगर मोहल्ले में इंडिया मार्का हैंडपंप कई महीनों से खराब है। जिसके कारण स्थानीय लोगों को गर्मी में पानी पीने की दिक्कत हो रही है। लोगों ने बताया कि गर्मी के मौसम में हैंडपंप खराब है। हैंडपंप से स्वच्छ पानी मिलता था। गर्मी में हैंडपंप का ठंडा पानी लोगों को राहत देता था, लेकिन वह खराब हो गया। जिससे लोगों को समस्या हो रही है।
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