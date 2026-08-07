Sitapur News: आगामी चुनाव में सभी नौ विधानसभा सीट पर भाजपा का लहराएगा परचम : सरोज कुश्वाहा
Sitapur News: सीतापुर में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सरोज कुशवाहा का भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने महिलाओं के सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। कुशवाहा ने आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की विजय के लिए कार्यकर्ताओं को उत्साहित किया। समारोह में कई पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।
Sitapur News: सीतापुर, संवाददाता। भाजपा महिला मोर्चा की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सरोज कुशवाहा का पहली बार सीतापुर आगमन पर भव्य स्वागत हुआ। स्वागम समारोह के बाद भाजपा कार्यालय पर बैठक भी आयोजित हुई। बैठक को सम्बोधित करते हुए सरोज कुशवाहा ने कहा कि भाजपा मातृशक्ति के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध रही है। महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं उत्थान के लिए केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा अनेक ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में सीतापुर की सभी नौ विधानसभाओं में भाजपा की विजय के लिए कार्यकर्ता पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ जुटेंगे। आगामी चुनाव में पार्टी के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए अनुशासन एवं मेहनत के साथ अपनी भूमिका निभाएं।
भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने कहा कि महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष का सीतापुर आगमन हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए गौरव का विषय है। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सागर, नगर पालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी, प्रदेश परिषद सदस्य इंदु सिंह, कंचन प्रभा पांडेय आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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