Sitapur News: रंजिश में की मारपीट, कान चबाया
Sitapur News: सीतापुर, संवाददाता। महोली के सीतारामपुर में रंजिश के चलते दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट
Sitapur News: सीतापुर, संवाददाता। महोली के सीतारामपुर में रंजिश के चलते दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के एक युवक का कान चबा लिया। तहरीर पर महोली पुलिस चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है। सीतारामपुर निवासी बलकरन यादव के मुताबिक गांव के ही दिलीप यादव, बलवीर यादव, शीला यादव और राधा यादव उनके दरवाजे पर आकर गालियां देने लगे। बीच बचाव करने पर सुरेन्द्र यादव की पिटाई कर दी। बलकरन द्वारा विरोध जताने पर राधा यादव ने बलकरन का कान काट लिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं, दूसरे पक्ष के दिलीप यादव ने सुरेन्द्र यादव पर ईंट से वार कर दिया।
जिससे सुरेन्द्र भी चोटिल हो गए। इंस्पेक्टर के मुताबिक तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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