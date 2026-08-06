Sitapur News: सीएचसी को मिली एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस
Sitapur News: महामूदाबाद। स्थानीय सीएचसी को एक एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस मिली है। डिप्टी सीएमओ डॉ. विकास मिश्रा और सीएचसी अधीक्षक डॉ. आशीष ने एंबुलेंस को रवाना किया। यह एंबुलेंस दो ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर सपोर्ट और अन्य मशीनों से लैस है, जो मरीजों को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करेगी।
Sitapur News: महमूदाबाद। स्थानीय सीएचसी को एक एडवांस लाइफ़ सपोर्ट एंबुलेंस मिली है। डिप्टी सीएमओ डॉ. विकास मिश्रा और सीएचसी अधीक्षक डॉ. आशीष ने बुधवार को हरी झंडी दिखाकर एंबुलेंस रवाना की। सीएचसी अधीक्षक ने बताया कि यहां काफी समय से एक एडवांस सुविधा से लैस एम्बुलेंस की मांग हो रही थी। बुधवार को सीएचसी को एंबुलेंस मिल गई है। एंबुलेंस में दो ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटीलेटर सपोर्ट, सभी तरीके की मशीन लगी हुई है। इस एंबुलेंस से मरीज को तुरंत चिकित्सीय सहायता मिल सकती है। इस दौरान डॉ. प्रेषित, डॉ. एसएन गुप्ता, डॉ. अनवर आदि मौजूद रहे।
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