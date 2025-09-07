Sitapur-Naimisharanya-Pitra-Paksha-Tarpan नैमिषारण्य का ‘नाभि गया’ जहां श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा को मिलती है शांति, Sitapur Hindi News - Hindustan
नैमिषारण्य का ‘नाभि गया’ जहां श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा को मिलती है शांति

नैमिषारण्य तीर्थ, जिसे 'नाभि गया' भी कहा जाता है, पितृपक्ष में श्राद्ध और पिंडदान के लिए एक प्रमुख केंद्र बन गया है। स्कंद पुराण के अनुसार, उत्तराखंड के बद्रीनाथ और बिहार के गया के बाद यह पितरों की मुक्ति के लिए तीसरा सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ है।

Gyan Prakash हिन्दुस्तान, सीतापुर राजीव गुप्ताSun, 7 Sep 2025 09:22 AM
मोक्ष और शांति की तलाश में आए श्रद्धालुओं के लिए नैमिषारण्य तीर्थ इस पितृपक्ष में आस्था का केंद्र बना हुआ है। 'नाभि गया' के नाम से प्रसिद्ध इस प्राचीन तीर्थस्थल पर दूर-दूर से श्रद्धालु अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्धकर्म और पिंडदान कर रहे हैं।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सतयुग में यह वही स्थान है, जहाँ 88 हज़ार ऋषियों ने तपस्या की थी। स्कंद पुराण में बताया गया है कि पितृ कार्यों के लिए तीन ही प्रमुख तीर्थ हैं- बद्रीनाथ, गया और नैमिषारण्य। यहाँ पर किया गया श्राद्धकर्म पितरों की क्षुधा शांत करता है और उन्हें बैकुंठधाम का मार्ग दिखाता है।

काशीकुंड पर विशेष तर्पण का महत्व

पितृपक्ष के दौरान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड सहित नेपाल से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। वे पौराणिक चक्रतीर्थ के पास स्थित काशीकुंड के तट पर तर्पण और पिंडदान करते हैं। कालीपीठ के पीठाधीश्वर गोपाल शास्त्री के अनुसार, गयासुर नामक दैत्य की कथा भी इस स्थान के महत्व को दर्शाती है। धर्मग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार तीर्थ नगरी नैमिषारण्य में पितरों का कार्य करने वालों को देवता और ऋषिगण आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उन्होंने बताया कि सतयुग में गयासुर नाम का दैत्य हुआ जो अपनी आसुरी शक्तियों से देवताओं और ऋषियों को काफी परेशान किया करता था। इस समस्या को दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने उससे वर्षों तक युद्ध लड़ा। जिससे भगवान नारायण उस पर प्रसन्न हो गए और उसे एक वरदान मांगने के लिए कहा। जिस पर गयासुर ने वरदान मांगा की आने वाले समय मे पितरों ने की मुक्ति में मेरे नाम का विशेष महत्व हो। तब भगवान ने अपने सुदर्शनचक्र से उसका वध कर दिया और उसके शरीर के तीन भाग किए। उसका सिर बद्रीनाथ में गिरा और नाभि नैमिषारण्य में और चरण गया में गिरे, जिससे यह तीर्थ पितरों के कार्यों के लिए जाना जाने लगा।

सही तरीका और श्रद्धा का महत्व

पौराणिक चक्रतीर्थ के राज पुरोहित राज नरायण पांडेय बताते हैं कि जब सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करता हैं, तब आश्विन मास प्रारंम्भ होता है। अश्वनी माह के कृष्ण पक्ष को पितृपक्ष कहा जाता है। तर्पण करने वाले को सर्व प्रथम देवताओं के लिए तर्पण करना चाहिए। यह तर्पण पूरब दिशा में मुख करके करना चाहिए। तर्पण करते समय यज्ञोपवीत व गमछा कंधे पर रहना चाहिए। जल में हाथ डालकर हाथों के अग्रभाग से जल गिराना चाहिए। इसके बाद ऋषियों के निमित्त तर्पण करना चाहिए। ऋषियों को चावल डालकर कंठी की तरह यज्ञोपवित करने के बाद उत्तर दिशा की तरफ मुख करके तर्पण करें। पितरों को अंगूठा व तर्जनी के मध्य से जौं डालकर तर्पण किया जाना चाहिए। तर्पण के समय दक्षिण की ओर मुख होना चाहिए और यज्ञोपवीत व गमछा दाहिने कंधे पर होना चाहिए। इसके बाद एक अजंलि जल भीष्म पितामह के निमित्त देना उत्तम होता है। जौ का आटा, दूध, शहद, गंगाजल, फूल, मिष्ठान, फल, तुलसीदल, कुश, जौ, तिल यज्ञोपवित्र, सामग्री के साथ पिण्डदान करें। पिण्डदान करते समय क्रोध और असत्य नहीं बोलना चाहिए। ब्राह्मण आचार्य को दान देकर सन्तुष्ट करना चाहिए।

