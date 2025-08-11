/sitapur-fashion-designer-mango-farmer-fahad-farooqui-hazarabagh फैशन डिजाइनर से किसान बने, आम की 150 से ज्यादा लुप्त किस्मों का कर रहे हैं संरक्षण, Sitapur Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsसीतापुर/sitapur-fashion-designer-mango-farmer-fahad-farooqui-hazarabagh

फैशन डिजाइनर से किसान बने, आम की 150 से ज्यादा लुप्त किस्मों का कर रहे हैं संरक्षण

सीतापुर के खैराबाद के रहने वाले फैशन डिजाइनर मोहम्मद फहद फारूकी ने अपने पुश्तैनी आम के बाग को एक अनूठी पहचान दी है। दिल्ली से फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई करने के बाद, उन्होंने अपनी पुश्तैनी बागवानी को न सिर्फ आगे बढ़ाया बल्कि आम की 150 से ज्यादा किस्मों को संरक्षित किया है

Gyan Prakash हिन्दुस्तान, सीतापुर। राजीव गुप्ताMon, 11 Aug 2025 04:24 PM
share Share
Follow Us on
फैशन डिजाइनर से किसान बने, आम की 150 से ज्यादा लुप्त किस्मों का कर रहे हैं संरक्षण

यह कहानी है सीतापुर के खैराबाद (अवध) के एक शख्स की, जिसने फैशन की दुनिया छोड़कर आम की लुप्त होती प्रजातियों को बचाने का बीड़ा उठाया है। दिल्ली के प्रतिष्ठित कॉलेज एनआईएफटी से फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई करने वाले मोहम्मद फहद फारूकी आज एक सफल किसान बन गए हैं और अपने 40 एकड़ के बाग में 150 से अधिक किस्मों के आमों का संरक्षण कर रहे हैं।

पुश्तैनी काम को बनाया नया मिशन

फहद बताते हैं कि पढ़ाई के बाद उन्होंने एक साल नौकरी भी की, लेकिन पिता के निधन के बाद उन्हें पुश्तैनी बागवानी का काम संभालना पड़ा। इस दौरान उन्होंने देखा कि आम की कई पुरानी प्रजातियां खत्म हो रही हैं। तभी उन्होंने इन प्रजातियों को बचाने का मिशन शुरू किया। उन्होंने पुराने पेड़ों की टहनियों से कलम तैयार कर नर्सरी विकसित की और लुप्त हो रही किस्मों को दोबारा उगाना शुरू किया। उनकी इस लगन को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है।

‘हजारा’ बाग और 128 साल की विरासत

फहद के बाग का नाम ‘हजारा’ है। यह नाम उनके परिवार की 128 साल पुरानी विरासत से जुड़ा है। उनके परदादा मौलवी हजूर अहमद ने ग्राफ्टिंग और क्रॉस परागण जैसी तकनीकों से आम की कई नई प्रजातियां विकसित की थीं। उनके दादा अनीस अहमद ने इस विरासत को आगे बढ़ाया। आज उसी बाग में 150 से ज्यादा प्रजातियों के पेड़ लगे हैं, जिनमें पत्थर चटा, सब्जपोश, सुनहरा लंगड़ा और करेला जैसे नाम शामिल हैं।

विलुप्त प्रजातियों का संरक्षण और नई नर्सरी

फहद के बाग में भारतीय प्रजातियों के साथ-साथ कई विदेशी किस्में भी मौजूद हैं। वह लुप्त हो रही प्रजातियों जैसे डेढ़ सेरा, इलायची और जोहरी सफेदा का संरक्षण कर रहे हैं। इसके अलावा, उन्होंने एक नर्सरी भी तैयार की है, जिसमें आम की 40 से अधिक प्रजातियों के 25,000 से ज्यादा पौधे हैं। ये पौधे किसानों को आम की नई और बेहतर किस्में लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

Uttar Pradesh Chausa

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।