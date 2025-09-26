शारदीय नवरात्र 2025: रहस्यमयी मंदिर, जो खुलता है सिर्फ 'शनिवार' को, जानें यहां के विशेष नियम

यूपी के इस जिले के कालीपीठ में मां धूमावती का एक अनूठा मंदिर है, जिसके कपाट साल में केवल नवरात्र के शनिवार को ही खुलते हैं। दस महाविद्याओं में उग्र स्वरूप वाली इस देवी का पूजन सुहागिनों के लिए वर्जित है

यूपी के सीतापुर जिले में अनूठा देवी मन्दिर है जहां सिर्फ नवरात्र के शनिवार को ही मां धूमावती के दर्शन और पूजन होते हैं। यह मंदिर तीर्थ नगरी नैमिषारण्य में है। यहां के कालीपीठ में स्थित मां धूमावती के दर्शन केवल नवरात्र के शनिवार को ही होते हैं। इस मंदिर की एक विशेष बात यह भी है कि यहां पर सुहागिनें न तो मां की पूजा करती हैं, न ही उनकी मूर्ति का स्पर्श करती हैं।

उनके सामने आना भी निषेध है, यहां पर सुहागिनें मां के दाहिने या फिर बाईं ओर खड़ी होकर मां के श्रीचरणों में अपना शीश नवाकर मां से अखंड सौभाग्यवती का वरदान मांगने के साथ ही परिवार में सुख, समृद्धि, वैभव, शांति और एश्वर्य की मंगलकामना कर सकती हैं। कुवांरी कन्याएं और पुरुष ही मां का स्पर्श कर उनका पूजन करते हैं। वर्ष 2025 के शारदीय नवरात्र में शनिवार अर्थात महाषष्ठी के दिन अभीष्ठ फल देने वाली मां धूमावती मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। इस दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां का दर्शन-पूजन कर मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए मंगलकामना करेंगे। इस अवसर पर सुहागिनों दूर से ही मां के दर्शन कर अपने पति की दीर्घायु होने की कामना भी करेंगी। मां धूमावती की आराधना में श्रद्धालु उन्हें काले तिल की पोटली, नारियल का गोला और सामर्थय के अनुसार मुद्राएं अर्पित करते हैं। कालीपीठ मंदिर के संचालक और महन्त पुजारी भाष्कर शास्त्री ने बताया कि ने बताया कि नवरात्र के शनिवार को सुबह से ही मां धूमावती के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगती है। सुबह सबसे पहले मां धूमावती की मूर्ति पर पड़े पर्दे को हटाकर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मां का अभिषेक कर श्रंगार किया जाता है, इसके बाद मां की आरती की जाती है। इसके बाद श्रद्धालुओं के लिए माता का दरबार लगा दिया गया। देवी भक्तों ने मां धूमावती के दर्शन-पूजन कर सुख, समृद्धि, वैभव, शांति, ऐश्वर्य की प्राप्ति की मंगलकामना को लेकर मां धूमावती के दर्शन-पूजन करते हैं।

कालीपीठ के पीठाधीश्वर एवं ललिता देवी मंदिर के प्रधान पुजारी गोपाल शास्त्री ने मां धूमावती की महिमा का गुणगान करते हुए बताया कि दस महाविद्याओं में एक उग्र देवी धूमावती देवी का स्वरूप विधवा का है। कौवा इनका वाहन है, वह श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। खुले केश उनके रूप को और भी भयंकर बना देते हैं। इसी कारण से मां धूमावती के प्रतिदिन दर्शन और पूजन करने की परंपरा नहीं है। उन्होंने बताया कि मां का स्वरूप कितना ही उग्र क्यों न हो संतान के लिये वह हमेशा ही कल्याणकारी होता है। मां धूमावती के दर्शन-पूजन से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। नवरात्र के शनिवार को काले कपडे़ में काले तिल मां के चरणों में भेंट कर उनसे मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए आराधना की जाती है। परंपरा है कि सुहागिनें मां धूमावती की मूर्ति का स्पर्श नहीं करती हैं। वह केवल दूर से ही मां के दर्शन कर सकती हैं। मां धूमावती के दर्शन से सुहागिनों का सुहाग अमर हो जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि नैमिषारण स्थित कालीपीठ के अलावा मां धूमावती का ये स्वरूप श्रीपीतांबरा पीठ दतिया (मध्य प्रदेश) में भी है।