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अवैध संबंधों के शक में परदेशी बाबा की हत्या, शरीर में ठोंक दी थी 11 कीलें, आरोपी गिरफ्तार

Yogesh Yadav सीतापुर संवाददाता
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यूपी के सीतापुर में तांत्रिक सत्यनारायण उर्फ परदेशी बाबा की हुई नृशंस हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। हत्यारोपी ने परदेशी बाबा का गला रेतने के बाद शरीर के अलग-अलग हिस्से में 11 कीलें ठोंक दी थीं।

अवैध संबंधों के शक में परदेशी बाबा की हत्या, शरीर में ठोंक दी थी 11 कीलें, आरोपी गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के संदना थाना क्षेत्र में हुई एक बेहद सनसनीखेज और अंधविश्वास से जुड़ी मर्डर मिस्ट्री का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। यहां एक तांत्रिक की बेरहमी से गला रेतकर हत्या करने के बाद उसकी लाश के साथ ऐसी खौफनाक हरकत की गई, जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। हत्यारे ने तांत्रिक की हत्या करने के बाद उसकी रूह (आत्मा) को कैद करने के अंधविश्वास में शव के अलग-अलग हिस्सों में 11 लोहे की कीलें ठोंक दी थीं। संदना थाना पुलिस ने इस जघन्य हत्याकांड के मुख्य आरोपी को हत्या में इस्तेमाल चाकू के साथ गिरफ्तार कर लिया है।

जंगल में मिला था कीलों से गोदा हुआ शव

13 मई को संदना थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक घने जंगल में ग्रामीणों को एक अज्ञात बाबा का शव मिला था। शव की हालत देखकर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। मृतक का गला किसी धारदार हथियार से बुरी तरह रेता गया था और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसके पूरे शरीर पर जगह-जगह 11 बड़ी कीलें ठुकी हुई थीं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जब शव की शिनाख्त कराई, तो उसकी पहचान लखनऊ जिले के मलिहाबाद निवासी सत्यनारायण यादव उर्फ 'परदेशी बाबा' के रूप में हुई, जो इलाके में झाड़-फूंक और तंत्र-मंत्र का काम करता था।

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मां से अवैध संबंधों और तंत्र-मंत्र के शक में वारदात

मामले का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) दुर्गेश सिंह ने बताया कि सर्विलांस और मुखबिर तंत्र की मदद से पुलिस ने मुख्य आरोपी नागेंद्र को लखनऊ के मलिहाबाद रेलवे स्टेशन के पास से घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया है। कड़ाई से की गई पूछताछ में आरोपी नागेंद्र ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए।

नागेंद्र ने बताया कि सत्यनारायण यादव उर्फ परदेशी बाबा पिछले कई वर्षों से उसकी मां का इलाज करने के बहाने उनके घर आता-जाता था। धीरे-धीरे नागेंद्र को शक हो गया कि तांत्रिक ने उसकी मां को अपने तंत्र-मंत्र के जाल में फंसा लिया है और दोनों के बीच अवैध संबंध बन चुके हैं। इसी बात से आक्रोशित होकर उसने तांत्रिक को रास्ते से हटाने की साजिश रची।

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आत्मा न भटके, इसलिए लाश में ठोंक दीं 11 कीलें

साजिश के तहत आरोपी नागेंद्र बहाने से परदेशी बाबा को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर लखनऊ से सीतापुर के संदना इलाके में लेकर आया। वह बाबा को बहला-फुसलाकर जंगल के अंदर ले गया, जहाँ मौका पाते ही उसने पास रखे धारदार चाकू से बाबा का गला रेतकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। हत्या करने के बाद आरोपी ने क्रूरता और अंधविश्वास की सारी हदें पार कर दीं।

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आरोपी नागेंद्र को यह गहरा विश्वास था कि यदि वह तांत्रिक के शरीर में कीलें ठोंक देगा, तो उसकी शक्तिशाली आत्मा वहीं कैद हो जाएगी, कभी भटक नहीं पाएगी और न ही उसे परेशान करेगी। इसी अंधविश्वास के चलते उसने लाश में 11 कीलें ठोंक दी थीं। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है।

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Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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