पति ने सरेबाजार पत्नी और उसकी मौसी पर किए चाकू से ताबड़तोड़ वार, दोनों ट्रामा रेफर
उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक पति ने सरेबाजार पत्नी और उसकी मौसी पर चाकू से ताबड़तोड़ कई वार किए।उन्हें सीएचसी रेउसा में प्राथमिक उपचार के बाद बहराइच ट्रामा सेंटर भेजा गया है। घटना के बाद कुछ लोगों ने पुलिस को सूचना देकर आरोपी को पकड़ लिया।
UP News: उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के थाना क्षेत्र में सोमवार को सेवता बाजार पहुंची महिला पर उसके पति ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। महिला के बचाव में पहुंची उसकी मौसी को भी आरोपी ने नहीं बख्शा। उसे भी चाकू मार कर घायल कर दिया। सरेबाजार हुई इस वारदात से सनसनी फैल गई। बाजार में भगदड़ मच गई। हमले में दोनों महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। उन्हें सीएचसी रेउसा में प्राथमिक उपचार के बाद बहराइच ट्रामा सेंटर भेजा गया है। घटना के बाद कुछ लोगों ने पुलिस को सूचना देकर आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। घटना के पीछे पति-पत्नी में विवाद बताया जा रहा है।
रेउसा इलाके के दलपतपुर निवासी गुड्डू पुत्र अशर्फी का अपनी पत्नी संगीता से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। विवाद के बाद संगीता अपने मायके खुरवलिया चली गई थी। सोमवार को संगीता अपनी मां रामश्री और मौसी राजकुमारी पत्नी लालाराम निवासी हथिना के साथ सेवता बाजार में सामान खरीदने गई थी। इसी दौरान पहले से ही बाजार में मौजूद गुड्डू ने सेवता निवासी नईम की दुकान के पास संगीता को देख लिया और उस पर अचानक चाकू से हमला कर दिया।
बचाव में आई मौसी पर हमला
हमले में संगीता गंभीर रूप से घायल हो गई। शोर सुनकर बचाव में आई उसकी मौसी राजकुमारी पर भी आरोपी ने चाकू से वार कर दिया, जिससे वह भी घायल हो गईं। घटना की सूचना मिलते ही रेउसा पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से आरोपी गुड्डू को पकड़ लिया। पुलिस ने दोनों घायल महिलाओं को सीएचसी रेउसा भेज दिया। वहां से दोनों को बहराइच ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। थानाध्यक्ष हनुमंत लाल तिवारी ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें