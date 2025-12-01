Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newssitapur DM Raja Ganpati suddenly arrived at BSA office and took action after finding filth everywhere
अचानक बीएसए ऑफिस में पहुंच गए डीएम राजागणपति, जगह-जगह मिली गंदगी तो ले लिया ऐक्शन

संक्षेप:

सोमवार सीतापुर डीएम डॉ. रजागणपति आर ने बीएसए कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यालय में जगह-जगह गंदगी मिली। आईजीआरएस पटल एक लिपिक के अनुपस्थित रहने पर एक दिन का वेतन काटने व कार्रवाई के निर्देश दिए।

Mon, 1 Dec 2025 03:30 PMDinesh Rathour सीतापुर
यूपी के सीतापुर में डीएम अचानक से बीएसए ऑफिस के दफ्तर में पहुंच गए। ऑफिस में जिले के सबसे बड़े अधिकारी को देखकर कर्मचारियों की सिट्टी-बिट्टी गुल हो गई। डीएम ने निरीक्षण किया तो उन्हें कुछ ऐसा दिख गया जिससे उनका पारा चढ़ गया। डीएम ने तुरंत ही ऐक्शन ले लिया। डीएम के निरीक्षण से दूसरे विभागों में भी हड़कंप मचा रहा। दरअसल सोमवार डीएम डॉ. रजागणपति आर ने बीएसए कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यालय में जगह-जगह गंदगी मिली। आईजीआरएस पटल एक लिपिक के अनुपस्थित रहने पर एक दिन का वेतन काटने व कार्रवाई के निर्देश दिए।

सूचना का अधिकार रजिस्टर अपडेट न होने पर एक लिपिक को प्रतिकूल प्रविष्टि दी। साथ ही कक्ष में सीसीटीवी लगवाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान डीएम ने बीएसए कक्ष, एमडीएम कक्ष, कार्यवाही पटल, आईजीआरएस पटल, प्रधान सहायक कक्ष, डाक डिस्पैच कक्ष, अवकाश तालिका कक्ष को देखा। साथ ही जो व्यवस्था गड़बड़ है उसे दुरुस्त कराने के लिये कहा। डीएम डॉ. राजागणपति आर सोमवार को अचानक बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंच गये। कार्यालय में जगह-जगह गंदगी देख वह बिफर पड़े। डीएम ने नाराजगी जताते हुए बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह को जल्द साफ-सफाई कराने के निर्देश दिए। सबसे पहले वह जनसूचना अधिकारी कक्ष पहुंचे। सूचना का अधिकार रजिस्टर अपडेट न होने पर लिपिक राम सहारे को प्रतिकूल प्रविष्टि दी। साथ ही कक्ष में सीसीटीवी लगवाने के लिए बीएसए से कहा। इसके बाद वह आईजीआरएस कक्ष पहुंचे।

आईजीआरएस पटल पर लिपिक दिलीप त्रिवेदी के अनुपस्थित मिलने पर एक दिन का वेतन काटने एवं उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाई के निर्देश दिये। इसके बाद वह प्रधान सहायक कक्ष पहुंचे। उन्होंने लम्बित जीपीएफ, बीओ की सेवापुस्तिका देखी एवं वेतन वृद्धि के बारे में जानकारी ली। डीसी निर्माण पटल के निरीक्षण के दौरान लिपिक विकास के अनुपस्थित मिलने पर नाराजगी जताई। साथ ही निर्देश दिए कि सभी पटल पर उपस्थित रहकर कार्य करें। लेखाकार कक्ष पहुंचकर जिलाधिकारी ने विभिन्न दस्तावेजों का देखा। एवं आवश्यक दिशा निर्देंश दिये। इस दौरान दौरान बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

मान्यता से जुड़ी फाइलों का जल्द से जल्द करें निस्तारण

निरीक्षण के दौरान डीएम डॉ. राजागणपति आर ने मान्यता लेने वालों स्कूलों की तीन माह से अधिक समय से लंबित फाइलों को देखा। इस दौरान उन्होंने स्कूल की मान्यता के लिये आवेदन करने वाले कुछ लोगों से फोन पर बात की। डीएम ने पूछा की फाइल कब से यहां रुकी है। कोई समस्या तो नहीं आ रही है। डीएम ने बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह को निर्देश दिया कि जो भी मान्यता के लिये आवेदन प्राप्त हुये हैं, उनका जल्द ही निस्तारण सुनिश्चित किया जाये तथा कोई भी फाइल अधिक समय तक लम्बित न रखी जाये।

