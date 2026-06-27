राम मंदिर जमीन खरीद की भी अब जांच करेगी SIT, संजय सिंह ने 11 सौदों से जुडे दस्तावेज सौंपे थे

अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के साथ अब जमीन खरीद की भी अब एसआईटी जांच करेगी। खरीदी गई जमीन के कागजातों की जांच की जाएगी। बीते दिन आप सांसद संजय सिंह ने एसआईटी को 11 सौदे से जुड़े दस्तावेज सौंपे थे।

अयोध्या स्थित श्रीराम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी की विशेष जांच दल(एसआईटी) जांच जारी है। इस बीच कम कीमत की जमीन अधिक दाम में खरीदने का भी मुद्दा गर्मा गया है। चढ़ावा चोरी प्रकरण की जांच कर रही एआईटी अब श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लिए खरीदी गई जमीन के कागजातों की जांच करेगी और इससे जुड़े रहे लोगों से पूछताछ करेगा। एसआईटी श्रीराम मंदिर के जमीन से जुड़े सौदों की भी जांच करेगी। आरोप है कि कम मालियत की जमीन अधिक कीमत में खरीदी गई। विस्तृत जांच में एसआईटी ने इसे भी शामिल कर लिया है। दरअसल, बीते दिन आप सांसद संजय सिंह एसआई को जमीन से जुडे 11 सौदों के दस्तावेज सौंपे थे।

चढ़ावे की कथित चोरी के साथ ही जमीन का मुद्दा भी लंबे समय से उछल रहा है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि कम मालियत की जमीन अधिक कीमत में खरीदी गई। यह भी दावे किए जा रहे हैं कि सरकार ने इन्हीं भूमि के आसपास सर्किल रेट के आधार पर मुआवजे का निर्धारण कर लोगों से खरीदा। सरकार की कीमत में और मंदिर प्रबंधन की कीमत में जमीन आसमान का अंतर है। पिछले दिनों आम आदमी पार्टी राज्यसभा सदस्य ने 11 सौदों से जुड़े दस्तावेज एसआईटी अध्यक्ष को सौंपे हैं। इसमें भी ऐसे ही आरोप लगाए गए हैं। यह बात भी सामने आ रही है कि ज्यादातर जमीन सौदों में दो व्यक्ति ही गवाह के रूप में दर्ज हैं। ऐसे ही सवालों का जवाब एसआईटी खोजने का प्रयास कर रही है।

एसआईटी की विस्तृत जांच में जमीन से जुड़े सौदे भी शामिल एसआईटी ने अपनी विस्तृत जांच में जमीन से जुड़े सौदे भी शामिल कर लिए हैं। हालांकि कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि कोई भी खरीद क्रेता और विक्रेता की आपसी सहमति पर निर्भर करता है। कोई भी जमीन कितने में खरीदेगा या बेचेगा, यह दोनों की सहमति पर निर्भर होता है। बस स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क तय सर्किल रेट पर लगता है। इस मामले में एसआईटी सरकारी दस्तावेजों की जांच के साथ विक्रेता से भी जमीन सौदों के बारे में पूछताछ कर सकती है। भुगतान के बारे में भी तहकीकात जांच का हिस्सा होगा। फिलहाल श्रीराम मंदिर में चढ़ावे की चोरी प्रकरण की जांच अभी जारी है। इस बीच जमीन खरीद का मुद्दा भी गंभीर हो गया है।

संजय ने 600 पेज के दस्तावेज एसआईटी के अध्यक्ष विजय विश्वास पंत को सौंपे थे आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत गुरुवार को श्रीराम मन्दिर जमीन खरीद घोटाले के करीब 600 पेज के दस्तावेज एसआईटी के अध्यक्ष विजय विश्वास पंत को सौंपे थे। इस दौरान करीब आधे घंटे तक चली बैठक में आप सांसद ने बिंदुवार जमीन खरीद, चंदे के दुरुपयोग और कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े 11 सेट दस्तावेज प्रस्तुत किए। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए संजय सिंह ने कहा कि भगवान श्रीराम के नाम पर देशभर के करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था के साथ दान दिया, लेकिन उस आस्था के साथ विश्वासघात किया गया है। उन्होंने कहा कि अब एसआईटी के सामने सभी दस्तावेज हैं और दोषियों पर निष्पक्ष एवं कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।