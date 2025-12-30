Hindustan Hindi News
SIT to remand conman Ravindra Soni after evidence of crypto and gold investments found
महाठग रवींद्र सोनी को फिर रिमांड पर लेगी एसआईटी, क्रिप्टो और सोने में निवेश के मिले सबूत

महाठग रवींद्र सोनी को फिर रिमांड पर लेगी एसआईटी, क्रिप्टो और सोने में निवेश के मिले सबूत

संक्षेप:

महाठग रवींद्र नाथ सोनी को एक बार फिर रिमांड पर लेने की एसआईटी तैयारी कर रही है। एसआईटी को क्रिप्टो और सोने में निवेश से जुड़े कई साक्ष्य और फोटो मिले हैं। इन साक्ष्यों की तस्दीक और सोना बरामदगी को लेकर रवींद्र से पूछताछ होगी।

Dec 30, 2025 07:07 am ISTPawan Kumar Sharma प्रमुख संवाददाता, कानपुर
महाठग रवींद्र नाथ सोनी को एक बार फिर रिमांड पर लिया जाएगा। इसके लिए एसआईटी तैयारी कर रही है। एसआईटी को क्रिप्टो और सोने में निवेश से जुड़े कई साक्ष्य और फोटो मिले हैं। इन साक्ष्यों की तस्दीक और सोना बरामदगी को लेकर रवींद्र का पुलिस कस्टडी रिमांड (पीसीआर) लेने की तैयारी हो रही है।

महाठग रवींद्र नाथ सोनी ने 700 लोगों से करीब 1500 करोड़ रुपये की ठगी की है। एसआईटी की जांच में इसके साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद एसआईटी ने रवींद्र को एक सप्ताह की रिमांड ली थी। इस दौरान उसे देहरादून ले जाया गया था। यहां एसआईटी को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और करीब 40 करोड़ रुपये की चल अचल संपत्ति का पता चला था। अब एक बार फिर एसआईटी को जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। इसमें क्रिप्टो में निवेश, क्रिप्टो एकाउंट, गोल्ड के साथ रवींद्र के साझीदारों के फोटो मिले हैं। एसआईटी इन तस्वीरों और तथ्यों को सत्यापित करवा रही है। एसआईटी सूत्रों के मुताबिक रवींद्र के साझीदार सूरज जुमानी समेत अन्य की फोटी मिली हैं।

सोना बरामद करेगी टीम

सूत्रों के मुताबिक रवींद्र के कई साझीदार गोल्ड की ईंटों के साथ कई फोटो में दिखाई दे रहे हैं। फोटो मुहैया कराने वालों का दावा है कि ठगी के पैसों से ही यह गोल्ड खरीदा गया। ऐसे में फोटोज में दिखाई दे रहे गोल्ड को बरामद करने के लिए रवींद्र का पीसीआर फिर लिया जाएगा।

ईडी को भेजी गई सूचना

अधिकारियों के मुताबिक ईडी ने मुकदमे से जुड़ी जो सूचनाएं मांगी थीं, उन्हें भेज दी गई है। आगे और भी सूचनाएं जो वह मागेंगे, भेज दी जाएंगी। ईडी ने अभी तक दस्तावेज नहीं मांगे हैं। ईडी के केस दर्ज करने संबंधी जानकारी अफसर नहीं दे सके।

महाठग पर दुबई के 2 डॉक्टरों समेत चार ने ठगी में कराई रिपोर्ट

28 दिसंबर को चार पीड़ित कोतवाली थाने पहुंचे। दुबई के अस्पताल में कार्यरत दो डॉक्टरों समेत चार लोगों ने 9.37 करोड़ रुपये ठगी में महाठग पर मुकदमा कराया है। चारों एफआईआर जीरो क्राइम नंबर पर दर्ज की गई हैं। तीन मुकदमे गुजरात, जबकि एक केस रांची के संबंधित थानों में स्थानांतरित किया जाएगा।

महाठग रवींद्र नाथ सोनी पर 700 लोगों से 1500 करोड़ रुपये ठगने का आरोप है। एसआईटी की जांच में सामने आया है कि उसने दुबई में रहने वाले अप्रवासी भारतीयों के साथ ही कनाडा, मलेशिया, जापान, नेपाल समेत 10 देशों के रहने वालों से ठगी की। एसआईटी को उसकी ठगी से संबंधित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी मिल चुके हैं। इसी कड़ी में दुबई से आए पीड़ितों का केस भी कोतवाली में दर्ज किया गया। रविवार को झारखंड रांची के कृष्णापुरम से डॉ. पुलक पुनीत, गुजरात के डॉ. आवेश अशोक कुमार पटारिया, अहमदाबाद गुजरात से निधि विजय मेहता और जामनगर गुजरात से प्रहलाद प्रसाद कोतवाली पहुंचे। पुलक और आवेश दुबई के एक अस्पताल में डॉक्टर हैं।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
