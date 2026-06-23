राम मंदिर चढ़ावा विवाद: अब ट्रस्ट से बाहर के रसूखदारों पर SIT की नजर, जल्द हो सकती है पूछताछ

राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में पहले स्तर की जांच के बाद कुछ नए नामों की चर्चा तेज हो गई है। जो रामजन्मभूमि में कर्मचारी नहीं हैं फिर भी कहीं न कहीं उनका जुड़ाव ट्रस्ट के प्रभावशाली लोगों से रहा, जिसका फायदा भी उन्हें मिला। वह भी संदेह के घेरे में हैं।

Ayodhya Ram Mandir: अयोध्या स्थित राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे नए नाम भी चर्चा में आने लगे हैं। सूत्रों की मानें तो पहले स्तर की जांच पूरी होने के बाद SIT का फोकस अब उन लोगों पर है, जो मंदिर ट्रस्ट या रामजन्भूमि के कर्मचारी नहीं हैं, लेकिन प्रभावशाली लोगों से करीबी संबंधों के चलते उनकी भूमिका संदेह के घेरे में है। माना जा रहा है कि प्रारंभिक रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपे जाने के बाद जांच का दायरा और बढ़ेगा तथा दूसरे चरण में इन लोगों से भी पूछताछ की जा सकती है।

चढ़ावे की रकम के बाद दान में दी गई धातुओं के सही इस्तेमाल होने या न होने का शक फिर मंदिर निर्माण में कमीशन लेने का आरोप, यह विषय इस तरह के हैं, जिससे कहा जा सकता है कि जांच की निर्धारित अवधि पर्याप्त नहीं है। एसआईटी के गठन के समय आरोप केवल मंदिर पर चढ़ावे की रकम में हेरफेर का था, इसके बाद जांच प्रक्रिया शुरू होने के साथ आरोपों की संख्या बढ़ती चली गई और मामला बड़ा हो गया। हालांकि, प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार है और माना जा रहा है, जिसमें चढ़ावे की रकम को प्रमुखता दी गई है। सूत्र बताते हैं कि प्रमुख आरोपियों से पूछताछ और मानक के विपरीत कार्य करने को आधार बनाया गया है। जांच में नोटों की गिनती और धातुओं को रखने के दौरान जिस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, वह नहीं की गई। मामले में हर स्तर पर गलतियां उजागर हुई हैं।

बाहरी लोगों पर भी उठने लगीं अंगुलियां राम जन्मभूमि परिसर में कार्यरत कर्मचारियों पर विभिन्न प्रकार के आरोप लगते रहे, लेकिन जैसे-जैसे जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे मामले में बाहरी लोगों की शामिल होने की भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। इसमें सबसे प्रमुख मामला जमीन की खरीद-फरोख्त का है। सूत्र बताते हैं कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को जमीन खरीदने में बिचौलियों की अहम भूमिका रही। तीन वर्षों के बीच इन्होंने भूमि बिकवाने के एवज में काफी धन भी कमाया है। सूत्र बताते हैं कि प्रारंभिक जांच में ही भूमि से जुड़े कुछ मामलों में एसआईटी ने कागजात कब्जे में लिए हैं, उनकी जांच कराई जा रही है।

पदाधिकारी के खास लोगों से पूछताछ संभव जानकारी के मुताबिक कुछ दिन बाद जब जांच प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो भूमि क्रय के दौरान ट्रस्ट के एक पदाधिकारी के खास लोगों से भी पूछताछ हो सकती है। उनके खाते से काफी रकम के लेनदेन की चर्चा तेज है। ज्यादातर लोग स्थानीय ही बताए जा रहे हैं। 15 से अधिक लोगों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। सूत्र बताते हैं कि टिन्नू यादव की तरह कुछ और भी कर्मचारी हैं, जिनकी माली हैसियत कई गुना बढ़ गई है। कुछ चेहरे मीडिया में दिख रहे हैं।