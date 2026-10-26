राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक की एसआईटी जांच, काफिले में हादसे को लेकर डीजीपी का आदेश
कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के काफिले में हादसे को उनकी सुरक्षा में बड़ी चूक माना गया है। यूपी डीजीपी ने इस सुरक्षा चूक की जांच का आदेश देते हुए एसआईटी का गठन किया है।
कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के काफिले में हादसे को उनकी सुरक्षा में बड़ी चूक माना गया है। यूपी डीजीपी राजीव कृष्ण ने इस सुरक्षा चूक की जांच का आदेश देते हुए एसआईटी का गठन किया है। लखनऊ के आईजी किरण एस की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। सुल्तानपुर के एएसपी बृजनारायण सिंह और यातायात सीओ इसके सदस्य बनाए गए हैं। राहुल गांधी की अमित शाह की मानहानि के मामले में सुल्तानपुर कोर्ट में आज पेशी थी। अदालत में पेश होने के लिए राहुल दिल्ली से विमान से लखनऊ पहुंचे थे। लखनऊ से सुल्तानपुर जाते समय पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हादसा हो गया था। हालांकि राहुल और उनकी गाड़ी पूरी तरह सुरक्षित बताई जा रही है।
डीजीपी कार्यालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि घटना की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए वास्तविक कारणों, परिस्थितियों और किसी प्रकार की लापरवाही या सुरक्षा में चूक के बिन्दु पर जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। एसआई में किरण एस, पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को अध्यक्ष बनाया गया है। सुल्तानपुर के एएसपी बृजनारायण सिंह और सुल्तापुर के पुलिस उपाधीक्षक यातायात राम कृष्ण चतुर्वेदी को सदस्य बनाया गया है।
तीन बिंदुओं पर होगी जांच
समिति से मुख्य रूप से तीन बिंदुओं पर जांच के लिए कहा गया है। पहला, दुर्घटना के कारणों और परिस्थितियों की विस्तृत जांच की जाए। दूसरा, सुरक्षा, एस्कॉर्ट, यातायात व्यवस्था में किसी प्रकार की चूक की जांच करें। तीसरा, भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो इसके लिए सुझाव भी देने के लिए कहा गया है। एसआईटी तीनों बिंदुओं पर जांच पूरी कर अपनी विस्तृत रिपोर्ट मुख्यालय को उपलब्ध कराएगी।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।