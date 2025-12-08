Hindustan Hindi News
यूपी में कोडीन युक्त सिरप की जांच अब एसआईटी करेगी, डीजीपी ने कई बातें साफ कीं

यूपी में कोडीन युक्त सिरप की जांच अब एसआईटी करेगी। मेडिकल फर्मों के वित्तीय लेन-देन की जांच अब प्रदेश स्तरीय एसआईटी भी करेगी। इस एसआईटी का गठन जल्दी ही कर लिया जाएगा। इसका प्रभारी आईजी स्तर का अधिकारी होगा।

Dec 08, 2025 07:06 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
कोडीन युक्त सिरप की तस्करी और फर्जी दस्तावेजों से बनी मेडिकल फर्मों के वित्तीय लेन-देन की जांच अब प्रदेश स्तरीय एसआईटी भी करेगी। इस एसआईटी का गठन जल्दी ही कर लिया जाएगा। इसका प्रभारी आईजी स्तर का अधिकारी होगा। यह एसआईटी वर्तमान में चल रही सभी जांचों की नियमित समीक्षा भी करेगी। साथ ही वित्तीय लेन-देन से जुड़े तथ्यों की भी जांच करेगी। इसमें दोषी पाए जाने वाले सभी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पिछले काफी दिनों से चर्चा में आए इस सिरप प्रकरण को लेकर पहली बार प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, डीजीपी राजीव कृष्ण और एफएसडीए की आयुक्त रोशन जैकब ने संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में कई बातें साफ की। प्रमुख सचिव गृह ने बताया कि एसआईटी सारे तथ्यों को जुटाएगी।

हर बिन्दु पर जांच कर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। डीजीपी ने कहा कि सिरप को मेडिकल इस्तेमाल की जगह नशे में प्रयोग के लिए तस्करी करने में जो भी दोषी पाया जाएगा, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश है कि इसमें जीरो टालरेंस नीति अपनाई जाए।

सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें चल रही

डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा कि सोशल मीडिया पर इस प्रकरण को लेकर कई तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है। भ्रामक खबरें दिखाई जा रही है। किसी भी मेडिकल स्टोर के मालिक को सिर्फ इस सिरप की बिक्री को लेकर परेशान नहीं किया जा रहा है। अगर इसका इस्तेमाल नशे के तौर पर कराने के लिए इस सिरप की तस्करी की जा रही है तो वह अपराध की श्रेणी में आएगा। ऐसे ही लोगों पर कार्रवाई की जा रही है।

सिरप प्रतिबन्धित नहीं है, तरीका गलत

एफएसडीए की आयुक्त रोशन जैकब ने कहा कि 28 जिलों में 128 एफआईआर की जा चुकी है। ये सारी एफआईआर कोडीन युक्त सिरप का नशे के तौर पर इस्तेमाल कराने के लिए की गई है। इसके अलावा फर्जी फर्म और मेडिकल फर्म का लाइसेंस निरस्त होने के बाद भी दवा कम्पनियों द्वारा इन्हें सप्लाई करने के मामले में भी कार्रवाई की गई है। फेंसेडिल, न्यू फेंसेडिल अथवा अन्य सिरप पर किसी तरह का प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। छोटे दुकानदारों को परेशान न करने के निर्देश टीम को दिए जा चुके हैं।

