यूपी में कोडीन युक्त सिरप की जांच अब एसआईटी करेगी, डीजीपी ने कई बातें साफ कीं

संक्षेप: यूपी में कोडीन युक्त सिरप की जांच अब एसआईटी करेगी। मेडिकल फर्मों के वित्तीय लेन-देन की जांच अब प्रदेश स्तरीय एसआईटी भी करेगी। इस एसआईटी का गठन जल्दी ही कर लिया जाएगा। इसका प्रभारी आईजी स्तर का अधिकारी होगा।

कोडीन युक्त सिरप की तस्करी और फर्जी दस्तावेजों से बनी मेडिकल फर्मों के वित्तीय लेन-देन की जांच अब प्रदेश स्तरीय एसआईटी भी करेगी। इस एसआईटी का गठन जल्दी ही कर लिया जाएगा। इसका प्रभारी आईजी स्तर का अधिकारी होगा। यह एसआईटी वर्तमान में चल रही सभी जांचों की नियमित समीक्षा भी करेगी। साथ ही वित्तीय लेन-देन से जुड़े तथ्यों की भी जांच करेगी। इसमें दोषी पाए जाने वाले सभी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पिछले काफी दिनों से चर्चा में आए इस सिरप प्रकरण को लेकर पहली बार प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, डीजीपी राजीव कृष्ण और एफएसडीए की आयुक्त रोशन जैकब ने संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में कई बातें साफ की। प्रमुख सचिव गृह ने बताया कि एसआईटी सारे तथ्यों को जुटाएगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

हर बिन्दु पर जांच कर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। डीजीपी ने कहा कि सिरप को मेडिकल इस्तेमाल की जगह नशे में प्रयोग के लिए तस्करी करने में जो भी दोषी पाया जाएगा, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश है कि इसमें जीरो टालरेंस नीति अपनाई जाए।

सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें चल रही डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा कि सोशल मीडिया पर इस प्रकरण को लेकर कई तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है। भ्रामक खबरें दिखाई जा रही है। किसी भी मेडिकल स्टोर के मालिक को सिर्फ इस सिरप की बिक्री को लेकर परेशान नहीं किया जा रहा है। अगर इसका इस्तेमाल नशे के तौर पर कराने के लिए इस सिरप की तस्करी की जा रही है तो वह अपराध की श्रेणी में आएगा। ऐसे ही लोगों पर कार्रवाई की जा रही है।