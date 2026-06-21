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SIT ध्यान रखे… कहीं जांच की रिपोर्ट ही चोरी न हो जाए; राम मंदिर चढ़ावा मामले पर अखिलेश का तंज

sandeep लाइव हिन्दुस्तान
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राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि कहीं जांच रिपोर्ट ही चोरी न हो जाए और बार-बार समय बढ़ाकर सबूत ठिकाने लगाए जा रहे हैं। उन्होंने जांच में पारदर्शिता और समय पर रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की।

SIT ध्यान रखे… कहीं जांच की रिपोर्ट ही चोरी न हो जाए; राम मंदिर चढ़ावा मामले पर अखिलेश का तंज

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि एसआईटी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं जांच रिपोर्ट ही चोरी न हो जाए। फिर यह न कहा जाए कि 15 दिन और इंतजार कर लीजिए। सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि जांच की समय-सीमा लगातार बढ़ाई जा रही है। उनका कहना है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि सबूतों को ठिकाने लगाने का समय मिल सके। उन्होंने कहा कि अगर जांच निष्पक्ष है तो रिपोर्ट समय पर सार्वजनिक की जानी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

एसआईटी जांच पर अखिलेश का तंज

सपा प्रमुख का यह बयान ऐसे समय आया है, जब राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच एसआईटी कर रही है और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। उन्होंने सरकार और जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए मामले में पारदर्शिता की मांग की। सपा अध्यक्ष के बयान के बाद राजनीतिक हलकों में प्रतिक्रिया तेज हो गई है। भाजपा और विपक्ष के बीच इस मुद्दे को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी तेज होने की संभावना है। फिलहाल एसआईटी अपनी जांच में जुटी हुई है और उसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।

एसआईटी की जांच का दायरा बढ़ा

वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से राम मंदिर से संबंधित विषय के प्रमाण एसआईटी को सौंपने के सार्वजनिक ऐलान के बाद जांच का दायरा बढ़ गया है। अब ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष महंत गोविंद देव गिरि से भी पूछताछ होनी है। साथ ही जांच की जद में सामानों की आपूर्ति और ट्रस्ट की धनराशि से अलग-अलग स्थानों पर कराए गए निर्माण के अलावा जमीनों की खरीद-फरोख्त का विषय भी शामिल कर लिया गया है। आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों को भी तलब कर उनसे अभिलेख मांगे गए हैं। छह दिन तक जांच करने के बाद एसआईटी अयोध्या से लखनऊ के लिए रवाना हो गई थी।

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6 दिन की जांच में क्या-क्या सामने आया

एसआईटी ने छठे दिन शनिवार को राम मंदिर के तीनों महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को दूसरी बार आमने-सामने बिठाकर पूछताछ की। व्यवस्थाएं पारदर्शी नहीं बनाने की वजह, नियुक्तियों का आधार, ट्रस्टियों का आपस में समन्वय और नोट गिनने वाले कमरे में सुरक्षा बंदोबस्त में गंभीर न होने के कारण समेत कई सवाल-जवाब किए। उत्तर में चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव ने एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ा। एसआईटी ने माना कि अति उत्साह, अपनों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा और गंभीरता की कमी होने से बड़ी समस्याओं ने जन्म लिया।

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